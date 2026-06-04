Полтора миллиарда потратят в Волгограде на камеры, штрафующие за нарушения ПДД

Смотрим, где появятся новые камеры Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ГКУ «Безопасный регион» объявило закупку на аренду стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 150 комплексов фотовидеофиксации на 7285 камер берут в аренду на пять лет в Волгоградской области. Обойдется это в 1 миллиард 480 миллионов рублей. Предполагается, что штрафовать камеры будут не только за привычные нарушения ПДД, но и за отсутствие полиса ОСАГО, телефон за рулем или нарушение правил в период режима повышенной опасности, ЧС и карантина.

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, 150 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД для ГИС «Комплексная информационная система видеонаблюдения Волгоградской области» будут включать 7285 камер. Аренда каждой на 52 месяца с 1 августа 2026 по 30 ноября 2030 года обойдется 203,2 тысячи за каждую.

Среди требований к возможностям камер - фиксация скорости в диапазоне 1-300 километров в час. При этом погрешность должна быть не более 2 километров в час для скорости и до трех метров для координат места нарушения. Работать комплексы должны при температуре от -40 до +60 градусов.

В списке нарушений ПДД, за которые автомобилистам будут присылать «письма счастья»: превышение скорости, несоблюдение запрета для фур, движение по встречке или выделенке, нарушение знаков и разметки, разворот на пешеходном переходе, не пристегнутые ремни, отсутствие полиса ОСАГО, проезд под «кирпич», движение на грузовике далее второго ряда, езда задним ходом, по велодорожкам, по тротуарам или обочинам, без включенных фар, без мотошлема, а также использование телефона за рулем и не только.

Берут камеры в аренду по госпрограмме «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». На весь срок действия аренды подрядчик должен обеспечить своими силами и за свой счет работоспособность комплексов, оборудования для связи и линий электропитания.

Где установят новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Волгограде

Красноармейский район: пер. Гаражный, 11А (по ул. Латвийская).

Кировский район: ул. Никитина, 54 по ул. Рогова (остановка); ул. Кирова, 138; ул. 64-й Армии, 87А.

Советский район: ул. Ивановского, 12; остановка «Улица Комарова» - 2 шт.; ул. Просвирова (остановка ВолГУ); ул. Краснопресненская, 17, 20; ул. Рутковского, 69 по ул. Казахской; ул. Казахская (ул. Тимирязева, 9), 43; ул. Казахская, 8; ул. Степанищева - ул. Шумского – 4 шт.; ул. Просвирова (остановка Кардиоцентр).

Ворошиловский район: ул. Азизбекова, 26 (остановка ГСК Елецкий); ул. Ардатовская, 29; ул. Огарева, 6; ул. Нежданова, 43 (остановка Новая садовая).

Центральный район: ул. Пархоменко, 41, 66; ул. 7-й Гвардейской, 2, 7; ул. Кубанская, 6; ул. Балонина, 7; ул. Голубинская, 8.

Дзержинский район: ул. Полоненко, 14; ул. Хорошева, 10; ш. Авиаторов, 12А, 13 ст. 3; ул. Шекснинская, 48.

Краснооктябрьский район: пр. Ленина, 116а; пр. Металлургов - ул. Кузнецова; ул. 39-й Гвардейской, 30; пр. Ленина – ул. Штеменко.

Тракторозаводский район: ул. Ополченская, 1, 5, 15, 27Б; ул. Шурухина (остановка Алюминиевское кладбище); ул. Героев Шипки, 27А, 29.

3-я Продольная: км 2+000; км 4+400.

Где установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД в Волгоградской области

Волжский: ул. Генерала Карбышева, 12, 27, 28, 46; ул. Шоссейная, 1а (Гавань); ул. 22-я Линия, 1 по ул. Шассейная; пр. Дружбы, 72А; ул. Пушкина, 104, 106

Третий пусковой комплекс моста через Волгу: км 0+500 в Среднеахтубинском районе.

Трасса Новый Рогачик - Волгоград: км 19+700; км 27+500; км 29 пк 6+90 в Городищенском районе.

Трасса Волгоград (от Волжского) – Астрахань: км 44+500 в Среднеахтубинском районе; км 46+100, км 49+600, км 60+300, км 66+250, км 86+700 в Ленинском.

Трасса Волгоград – Краснослободск - Средняя Ахтуба: км 2+700, км 3+200 м, х. Госпитомник; км 4+350, х. Маслово, Среднеахтубинский р-н.

Трасса Ленинск - Покровка -Лещев: км 2+100.

Трасса Средняя Ахтуба (км 2) - Куйбышев - Суходол - до границы Ленинского района: км 3+460.

Трасса Червленое - Калач-на-Дону: км 10+700, км 12+400 (п. Нариман), Светлоярский район; (до а/д Р-260), км 30+300, км 33+200 (п. Береславка), км 49 +100 (п. Комсомольский), Калачевский район.

Трасса Р-22 Каспий а/д М-4 Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань - Большие Чапурники – Червленое: км 16+750, Светлоярский р-н.

Трасса Р-22 Каспий автодорога М-4 Дон - Тамбов - Волгоград Астрахань обход Волгограда: км 58+000, км 63+000, км 63+200, км 70+000 в Светлоярском районе.

Трасса Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники – Сальск: км 4+400, км 5+200, км 14+600, км 21+100, км 21+900, км 24+000, км 27+500 (с. Червленое), км 49+000, км 59+000, км 66+000 в Светлоярском районе; км 95+350, км 100+700 в Октябрьском; подъезд к п.г.т. Октябрьский км 2+200; км 134+450, км 146+800, км 152+800, км 165+000, км 171+100, км 176+950, км 188+200 в Котельниковском.

Калач-на-Дону: ул. Октябрьская, 166 – 2 шт.; ул. Кирова, 151; ул. Революционная, 381/1; ул. Ленина, 57.

Трасса Михайловка (км 15) - Серафимович – Суровикино: км 164+000 в Суровикинском районе.

Трасса Михайловка – Зиновьев: км 0+300, км 8+800.

Трасса Михайловка (км 29,4) - Даниловка - Котово: км 16+300; км 47+450 в Даниловском районе.

Подъезд от автодороги Михайловка (км 15) Серафимович - Суровикино (км 77+300) - Большой - Пронин - до границы Ростовской области к х. Крутовский - км 20+500 в Серафимовичском районе.

Трасса Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская – Вешенская: км 13+200, 24 км 200м, км 56+500, остановка «Поворот на село Ильмень» в Руднянском районе; км 194+050 в Михайловке; км 263+100, км 278+700, км 280+400 в Кумылженском;

Трасса Калининск (Саратовская обл.) - Жирновск - Котово – Камышин: км 73+500 (р.п. Красный Яр), Жирновский район; км 146+230 в Котовском.

Трасса Лог - Новогригорьевская - Клетская - Распопинская – Серафимович: км 96+450, Клетский р-н.

Трасса Котельниково – Выпасной: км 0+300.

Трасса Октябрьский - Громославка – Шебалино: км 1+200

Трасса Октябрьский - Заливский – Генераловский: км 0+950.

Подъезд от автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград к г. Николаевск: (км 2,7) км 0+450, (км 3) км 2+400.

Трасса Р-22 Каспий автодорога М-4 Дон – Тамбов – Волгоград – Астрахань – Куликовский – Хоперский – Верхнекардаильский – Новониколаевский: км 65+100 в Новониколаевском районе.

Трасса Самойловка (Саратовская обл.) - Елань - Преображенская - Новоаннинский - Алексеевская - Кругловка - Шумилинская (Ростовская обл.): км 246+450 в Нехаевском районе.

Трасса Иловатка (км 10) - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка – Николаевск: км 144+000, км 156+700 в Палласовском районе.

Трасса Иловля - Ольховка – Камышин: км 69+800 в Ольховском районе.

Р.п. Рудня: ул. Строителей, 2А; ул. Пионерская, 31А, 67, 119.

Трасса Урюпинск (км 43) – Беспаловский: км 5+100; трасса Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье - Манино (Воронежская обл.): км 30+700 в Урюпинском районе.

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