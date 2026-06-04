Волжская ГЭС выходит на минимальные сбросы Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

График сброса воды на Волжской ГЭС в июне 2026 года утвердили Росводресурсы на заседании 4 июня. Волгоградский гидроузел начиная с 5 июня начинает снижать расходы на тысячу кубов в секунду ежедневно и уходит с рыбной полки. К 10 июня расходы выйдут на уровень всего в 10 тысяч ± 500 кубометров в секунду. Дальше все зависит от указаний ФАВР, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ. Также скорректирован режим работы Куйбышевского водохранилища.

После маловодья в 2026 году большая вода впервые за много лет задержалась на Волге. На режим спецпопуска Волжская ГЭС вышла с 11 апреля. Максимальные сбросы в 23-26 тысяч кубов держали почти месяц. Волго-Ахтубинская пойма наполнилась водой на 90%. На рыбную полку волгоградский гидроузел вышел с 26 мая. В итоге продержали ее всего пару недель.

По словам заместителя руководителя КаспНИРХ Сергея Шипулина, максимальные попуски воды через Волгоградский гидроузел прошли 20-26 апреля при температуре воды в Волге менее 6 градусов, что очень плохо для нереста карповых и сомовых видов рыб. Достижение важного индикатора нерестовых температур в 8 градусов в Астрахани произошло очень поздно, лишь 19 мая. Чтобы рыба нормально отнерестилась, ей было необходимо максимальное продление рыбохозяйственного половодья. Держать рыбную полку на Волжской ГЭС нужно было до 7 июня, говорят ученые. Но запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада подошли к концу раньше.

График сброса воды на Волжской ГЭС – Волгоградском гидроузле в июне 2026 года

Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада Росводресурсы корректируют каждую неделю. График сброса воды на Волжской ГЭС в низовья Волги в Волгоградской и Астраханской областях в редакции от 4.06.2026 установили со расходами в сутки со средним объемом:

С 29 мая по 4 июня 2026 – 16 000 ±500 кубометров в сек.;

5 июня 2026 – 15 000 ±500 кубометров в сек.;

6 июня 2026 – 14 000 ±500 кубометров в сек.;

7 июня 2026 – 13 000 ±500 кубометров в сек.;

8 июня 2026 – 12 000 ±500 кубометров в сек.;

9 июня 2026 – 11 000 ±500 кубометров в сек.;

10 июня 2026 – 10 000 ±500 куб. метров в сек.

При этом допустимый уровень воды в Волгоградском водохранилище перед плотиной Волжской ГЭС установили на максимальной отметке в 15,2 метра.

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