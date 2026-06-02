Главный матч футбольного лета в Волгограде пройдет 5 июня 2026 года. Сборные России и Буркина-Фасо сыграют на стадионе «Волгоград Арена». Полную программу развлечений и активностей в день матча опубликовал РФС. Кроме большого футбола в Match day болельщиков ждут встреча и автограф-сессия с легендами сборной, шоу и концерт звезд, мастер-классы, игры и развлечения. Сайт volgograd.kp.ru публикует программу дня матча Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 в Волгограде, что будет на стадионе, как будет ходить транспорт, как лучше одеться и что будет запрещено.

На стадионе «Волгоград арена» на матче сборных России и Буркина-Фасо 5 июня, скорее всего, будет аншлаг. Но пока билеты есть в продаже. На 2 июня на сайте осталось еще сотни мест от 400 рублей на верхнем ярусе до 4000 рублей на vip трибуне. Купить билеты еще можно.

Сборная Буркина-Фасо прилетела в Волгоград еще в конце мая. Российские футболисты приедут позже. Перед матчем сборные обеих стран проведут тренировки на стадионе, после устроят пресс-конференции. Матч Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 начнется в 20.00.

Болельщикам советуют не брать с собой запрещенку и приходить заранее, чтобы успеть пройти досмотр на входе. В списке запрещенных предметов: громоздкие вещи, любое оружие, красящие, огнеопасные вещества и пиротехника за исключением спичек и карманных зажигалок, алкоголь, любые напитки в стеклянной и металлической таре, а также пластиковые бутылки больше полулитра. На одного человека можно взять не больше литра воды. Не пустят на стадион пьяных. Билет лучше заранее распечатать или сохранить на телефон – ограничения интернета продолжаются. Приходить на стадион болельщикам сборной России советуют в красном.

Развлекательная программа на матч Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 на Волгоград Арене

В день матча Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 стадион в Волгограде откроет двери в 17.00, пускать на трибуны начнут с 18.00. На площади перед ареной в это время начнется фестиваль болельщиков, активности и развлечения будут доступны до 20.00.

Автограф-сессию Владимир Габулов и Игорь Семшов проведут на площади перед стадионом «Волгоград Арена» с 18.00 до 19.15. Найти их можно в шатре «Свои Плюсы».

Также на площади перед «Волгоград ареной» 5 июня с 17.00 до 19.15 болельщики смогут сыграть в футбол с легендами российской сборной. Руслан Пименов и Валерий Есипов будут ждать их на специальном поле со стороны трибуны А.

Слева перед входом в чашу стадиона установят сцену, где с 18.40 будет выступать группа «Корни». На площадке у входа также будут работать фотозоны и парк развлечений с конкурсами и призами.

Карта стадиона Волгоград Арена и схема активностей в день матча сборных Россия - Буркина-Фасо 5 июня 2026. Фото: РФС

Фотозона сборной Буркина-Фасо расположится на стилобате сектора С116. Нанести аквагрим болельщики смогут в галереях в чаше стадиона в секторах А, В, С и D. В фойе стадиона «Волгоград Арена» перед матчем 5 июня 2026 устроят мастер-класс по декорированию кокошника. Также на стадионе будут работать барбер-станция и фаншоп, можно сделать аэротату и косички из канеколона, рисовать плакаты.

К 20.00 любителям футбола советуют занять места на стадионе. РФС подготовил яркую шоу-программу. Номер-открытие матча сборных Россия - Буркина-Фасо 5 июня представит волгоградская рок-группа «330 м/с». Они исполнят кавер на песню «В наших глазах» группы «Кино». После матча для болельщиков песню «Высота» споет Сергей Нихаенко - финалист проекта Олега Газманова «Родники».

Как будет работать общественный транспорт в день матча Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 в Волгограде, перекрытия дорог

Перекрывать дороги в день матча Россия – Буркина-Фасо 5 июня 2026 в Волгограде решили только вокруг самого стадиона. Закроют для машин проезды по периметру «Волгоград Арены».

В день матча сборных 5 июня 2026 года в Волгограде с 16.00 до 23.00 отменят остановку общественного транспорта у «Волгоград Арены». Болельщикам придется пройтись пешком до стадиона от «ЦПКиО» и «Мамаева кургана» и обратно.

Скоростной трамвай от остановки «Мамаев Курган» до «Ельшанки» будет отправляться 5 июня до 23.00, до «ВГТЗ» последний рейс - в 23.50.

После матча 5 июня с 21.45 транспорт будет ждать болельщиков на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган». Более 20 троллейбусов пойдут в Тракторозаводский, Дзержинский и Советский районы Волгограда. Автобусы поедут до остановки «61-я школа» на Спартановку и в Жилгородок. От «ЦПКиО» в сторону Кировского района пустят несколько электробусов. Отправление - по мере заполнения слона.

Маршрутка №3с до 23.00 будет высаживать и подбирать людей на остановках «Мамаев Курган» и «ЦПКО» каждые 10-15 минут. Плюс от станции «Мамаев Курган» пойдут электрички на «Шпалопропитку» - в 22.40, на север и в Волжский - в 22.45 (за билет придется платить 52 рубля, льготникам – 26).

