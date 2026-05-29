Отключение горячей воды грозит четырем районам Волгограда с 1-2 июня

Искупаться в ванной тысячи волгоградцев не смогут от пары дней до двух недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Летние отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. На первой неделе июня 2026 года купаться в тазиках и греть воду на плите и в чайнике будут жители еще более двух десятков улиц четырех районов областной столицы: в Дзержинском, Советском, Ворошиловском и Центральном. Смотрим, где запланировали отключение горячей воды и кому не повезет в июне 2026. Принять ванную и душ тысячи волгоградцев не смогут от пары дней до двух недель.

В Дзержинском районе Волгограда в начале лета отключения горячей воды продлятся 11 дней с 1 по 11 июня 2026 года. Затронет полтора десятка улиц. Больше всего коммунальных страдальцев будет на улицах Жилгородка, в том числе 51-й Гвардейской, Восточно-Казахстанской, Республиканской, Савкина, Краснополянской, Исторической, Шекснинской, Гейне, Толбухина, Колпинской.

Отключение горячей воды в Ворошиловском районе в начале июня затронет лишь четыре улицы. С 2 по 4 июня 2026 года мыться в тазике будут жители улиц Буханцева, Чигиринская, Ардатовская и Клубная.

Советский район переживет отключение горячей воды в начале лета в два этапа. Две недели с 2 по 15 июня 2026 года греть воду будут в доме на Тулака, 1а. Два дня с 3 по 4 июня отключение горячей воды затронет улицы Максимки: Голубятникова, Волгоградская, Терешковой.

В Центральном районе Волгограда двухнедельное отключение горячей воды с 4 по 17 июня 2026 года ждет четыре дома на улицах Новороссийская, 43 и Чапаева 8, 10, 18.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на июнь 2026 с адресами и номерами домов. А также где горяченькой нет еще с последних дней мая. Плюс к этому Советский район переживет в конце мая отключение холодной воды.

