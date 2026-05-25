Массовое отключение света 26 мая грозит сразу шести районам Волгограда

Электричества не будет несколько часов

Жителей Волгограда на этой неделе снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Во вторник, 26 мая 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали сразу в шести районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Тракторозаводском и Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Больше всего коммунальных страдальцев будет в Советском. Перед плановым отключением волгоградцам лучше заранее подзарядить телефоны и перебрать продукты в холодильниках.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества затронет 26 мая 2026 на два часа с 14.00 до 16.00 дома на ул. Верхняя, 7-13, 21, 23, 27-33, в пер. Воздушный, 4-12, на ул. Кристальная, 1-23, 31, 31а, 35-39, 39а, 2-8, 16-20, 20а, 26-30, 36-40, 27а, 29а, ул. С. Перовской, 2.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электроснабжения 26 мая 2026 запланировали с 9.00 до 19.00 по адресам: ул. Вершинина, 32, пр. Металлургов, 31. С 9.00 до 17.00 отключение света ждет ул. Вершинина, 12, 14, 16, МТС, пр. Металлургов, 19, ИП Шпилевая, МТС, ул. Гончарова, 2, 4, ФЛ Добычина, библиотека, МТС, а также улицы Таганская и Лубянская на Северных Баррикадах.

В Дзержинском районе отключение света 26.05.2026 затронет с 9.00 до 17.00 ул. Землячки, 26, 28, 30а, 30-34, 34а, ФЛ Нагорный, ИП Лопатин, Информационный Сервис, Мобильные ТелеСистемы, ИП Коротков, ИП Трубихов, ФЛ Крикунов, ул. Чирская, 105, 107, библиотека, ФЛ Бахолдин, ФЛ Чекалов, ФЛ Гончаров.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света запланировали 26 мая с 9.00 до 17.00 на ул. Качуевской, 6 - ООО Базис.

В Советском районе среди коммунальных страдальцев, которых коснутся отключения света 26 мая с 9.00 до 11.00 будут ул. Алексеевская, 26, 34, 36, ФЛ Оганесян, Вист онлайн, ул. Карагандинская, 25-37, 29а/1, 29а/2, 31а/1, 31а/2, 20-38, ул. Криворожская, 42, 56-66, 32-40, 44-54, ул. Курмоярская, 1-19, 2-20, 21-39, 22-42, 30а, 24/1, ул. Лемешкинская, 21-41, 22-42, ул. Нижнечирская, 27-45, 28-48, ул. Панфиловская, 6-24, 9, 9а, 25-45, 26-44, 33а, ул. Петровская, 17-35, 22-40, 38а, ул. Перекопская, 378, 376, 377, Т2 Мобайл, 44-37, ГК ВНИИТМАШ, ГК Старт, ул. Светогорская, 30-38, 29-35, 40, 42, 37-41, ул. Филоновская, 7-25, 8-26, 20а, 27-47, 31а, 33а, 41а, 28-48, 34/1-34/3.

В Кировском районе отключение электроснабжения 26.05.2026 коснется с 9.00 до 16.00 дома и организации по адресам: ул. Зоологическая, 45,47, Светосервис-Волгоград, ул. Кирова, 74, ИП Кожухов, ул. Лимоновая, 34, МЧС, ФЛ Анохин, ул. Фруктовая, 2А-18, 9, 25.

Помимо отключений электроснабжения Волгоград также ждет отключение горячей воды.

