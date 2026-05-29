Массовое отключение света 30 мая грозит лишь одному району и поселку Волгограда

Жителей Волгограда снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. Несмотря на выходной, в субботу, 30 мая 2026 года массовые отключения света запланировали в жилом секторе и в организациях лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Дзержинском районе.

В Дзержинском районе Волгограда плановое отключение света 30 мая 2026 года с 9.00 до 10.00 наметили по адресам: ул. Ангарская, 73-95, 111 ИП Лобанова, МТС Энерго, ул. Киквидзе, 3-13, 13а, 15-37, 2-32, ул. Попова, 1-5, 2-6, ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, пер. Серебряный, 48, 48а, 48б, 10/1 ИП Лобанов, Вымпел-Коммуникации, Светосервис-Волгоград, Т2 Мобайл, ул. Халтурина 2-12, 1-7, 26/248, 26/236, ул. Яблочкина, 3-11, 14, 16. Также в это время электричество отключат в п. Лесхоза.

