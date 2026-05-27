Байкеров из Волжского наградили за задержание виновницы ДТП, которая бросила сбитого ребенка умирать на дороге и повезла пса к врачу

Байкеры помчались в погоню за скрывшейся с места ДТП автолюбительницей. Фото: личный архив героев публикации.

В Госавтоинспекции Волжского 27 мая 2026 года прошла большая встреча с мотоциклистами города. Кроме профилактической беседы об опасности двухколесного транспорта обсудили и большую помощь, которую байкеры оказали полиции 8 мая. В тот день мотоциклисты задержали виновницу резонансного ДТП, которая сбила 9-летнего ребенка и уехала с места аварии, потому что очень спешила с собакой к ветеринару. Семья байкеров Павел и Ольга Перфиловы отправились в погоню, нашли виновницу и сдали ее полиции.

Начальник отдела Госавтоинспекции Волжского Денис Тишин в торжественной обстановке вручил письма байкерам за их неравнодушие к чужой беде и помощь сотрудникам ДПС. Как сообщают в облздраве, девочка до сих пор в больнице. Ее перевели из реанимации, она продолжает лечение в травматологическом отделении больницы №7. Сейчас ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Павлу и Ольге вручили благодарственные письма от Госавтоинспекции. Фото: администрация Волжского.

Напомним, супруги Павел и Ольга Перфиловы ехали на мотоциклах по проспекту Ленина в Волжском 8 мая, когда увидели на дороге сбитую девочку. Ребенок был весь переломанный, очевидцы вызывали скорую, а машины виновника нигде не было. Байкеры решили отправиться в погоню, и нашли водителя «Опеля» с разбитым лобовым стеклом. Как оказалось, за рулем была 63-летняя жительница Астраханской области.

Ребенка она сбила на пешеходном переходе, но вместо того, чтобы оставаться на месте и оформлять ДТП, поехала в ветклинику со своим алабаем. Нашедшие ее мотоциклисты были в шоке от безучастного взгляда и всякого отсутствия сожаления на лице виновницы аварии. Девочку в тяжелом состоянии буквально собрали с асфальта и увезли в реанимацию.