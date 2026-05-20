Схему движения и парковки у вокзала на Коммунистической изменят в Волгограде

Дорогу на Коммунистической расширят за счет парковочных зон Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Волгограда ищет подрядчика для организации новых парковок в шаговой доступности от железнодорожного вокзала. Для этого изменят схему движения на улице Коммунистической в границах улиц генерал-лейтенанта Воронина, Володарского и Порт-Саида. Большую парковку сделают у типографии возле Царицынского пассажа. На все работы исполнителю выделили три месяца и более 71 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам аукциона, завершить работы по организации парковок и дорожного движения в четыре полосы по улице Коммунистической от Порт-Саида до Володарского должны до 15 августа 2026 года. Средства на это выделили, как на содержание автомобильных дорог.

- Предполагается выполнение комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности дороги по улице Коммунистической в границах улиц Володарского и Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Для этих целей будет произведено расширение проезжей части до полноценных четырех полос с ликвидацией парковочного пространства в границах проезжей части, а также переносом линии наружного освещения, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда. На ряде участков появится вафельная разметка, запрещающая выезд на перекресток, если на нем образовался затор.

Парковать машину вдоль проезжей части на всем протяжении участка улицы Коммунистической от Володарского до Порт-Саида будет запрещено.

- Для парковки автомобилей будут отведены специализированные зоны, примыкающие к улично-дорожной сети, - пояснили чиновники.

Что изменят на улице Коммунистической в Волгограде

На участке улицы Коммунистической от Володарского до перекрестка с улицей Гоголя удалят старую разметку и снесут дорожные знаки. Напротив клиники РЖД демонтируют три стальных опоры фонарей. Вместо них поставят новые дорожные знаки, вертикальную разметку нанесут на опоры освещения, горизонтальную – на асфальт. Используют для этого термопластик со световозвращающими стеклошариками.

Схема организации движения на улице Коммунистической в Волгограде. Часть 1 - вдоль клиники РЖД

Также на этом участке уберут 35 бетонных полусфер и 4 бетонных вазона, ограждающих тротуары. Зато установят 21 железобетонный боллард – парковочные столбики. Три старых фонаря перенесут, добавят два новых. Установят светофоры, часть из них сменят место. Обновят местами асфальт и замостят плиткой тротуары. В зеленой зоне сделают поливочник. Высадят 29 лиственниц тонкочешуйчатых и 200 метров живой изгороди из можжевельника, постелют рулонный газон. Вдоль дороги поставят 13 урн.

Схема организации движения на улице Коммунистической в Волгограде. Часть 2 - перекресток с улицей Гоголя

На Привокзальной площади уже начали делать зеленую пешеходную зону с фонтаном. На участке Коммунистической напротив вокзала в границах улиц Гоголя и Комсомольской уберут парковки, вырубят два дерева и выполнят те же работы по организации движения: разметка, знаки, светофоры, мощение тротуаров.

Схема организации движения на улице Коммунистической в Волгограде. Часть 3 - перекресток с улицей Комсомольской

На участке Коммунистической от Комсомольской до Порт-Саида также заменят разметку, дорожные знаки, светофоры и пешеходные ограждения. Местами уложат новый асфальт, поставят парковочные столбики. Сделают пожарные въезды на специализированную стоянку. В зеленой зоне будет газон.

Схема организации движения на улице Коммунистической в Волгограде. Часть 4 - вдоль Царицынского пассажа и типографии

У типографии на улице Коммунистической, 11г и 13б напротив Царицынского пассажа снесут старый забор парковки, уложат новый асфальт и сделают тротуар. Местами отремонтируют дорогу, сделают освещение и новое ограждение. Там будет большая парковка. Также на Коммунистической поставят 10 стел с изображениями достопримечательностей Волгограда и подсветкой рисунка.

Схема организации движения на улице Коммунистической в Волгограде. Часть 5 - перекресток с Порт-Саида

Гарантия на работы составит 4-5 лет на асфальт, от 3 месяцев до года - на разметку, от 2 до 10 лет – на дорожные знаки и светофоры.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые платные парковки на 11 улицах заработают в Волгограде с 16 июня

Сбросы воды на Волжской ГЭС в Волгограде в мае 2026 года вышли на рыбную полку

Волгоградские хирурги извлекли из жителя Калмыкии целый литр паразитов

Открыта продажа билетов на матч сборной России в Волгограде 5 июня