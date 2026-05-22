Отключение горячей воды грозит четырем районам Волгограда с 25-26 мая

Купаться в тазиках придется тысячам волгоградцев

Отключения горячей воды в Волгограде продолжаются. На последней неделе мая 2026 года купаться в тазиках и греть воду на плите будут жители еще двух десятков улиц в четырех районах областной столицы: Тракторозаводском и Дзержинском, Советском и Красноармейском. Смотрим, кому не повезет в конце мая.

В Тракторозаводском районе Волгограда останутся без горячей воды на пару недель с 26 мая до 8 июня жители улиц Лодыгина, Ушакова и Тракторостроителей.

В Дзержинском районе горячую воду отключат также с 26 мая по 8 июня на улицах Аракская, Хорошева и Безымянная.

В Советском районе отключение горячей воды продлится с 25 мая до 5 июня на семи улицах микрорайона Тулака: Авиаторская, Аджарская, Туркменская, Л. Толстого, Тулака, К. Маркса, Ярославская.

В Красноармейском районе отключение горячей воды запланировали натри дня с 25 по 27 мая 2026 на восьми улицах: Гражданская, Доценко, Изобильная, Остравская, Пролетарская, Тельмана, пр. Героев Сталинграда и б-р Энгельса.

Смотрите полный график отключений горячей воды в Волгограде на май 2026 с адресами и номерами домов.

