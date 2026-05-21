В Волгограде за полмиллиарда закупают 16 кузовов для капремонта трамваев «Татра»

Старым трамваям дадут новую жизнь

В Волгограде в этом году планируют сделать капитально-восстановительный ремонт стареньких чешских трамваев «Татра», которые бегают по городу с советских времен. Сейчас МУП «Метроэлектротранс» ищет подрядчика для поставки 16 кузовов первой комплектации трамвайного вагона Т-3. Начальная (максимальная) цена контракта почти полмиллиарда – 495,3 миллиона рублей. То есть каждый кузов обойдется почти в 31 миллион, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам аукциона, участниками столь солидной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Подрядчик должен поставить в Волгоград 16 кузовов для установки на тележки Т-3 в четыре этапа – по четыре единицы к 30 июля, 31 августа, 30 сентября и 31 октября 2026 года.

Каждый новенький кузов для чешской «Татры» и его оборудование должны надежно работать и обеспечивать комфортные условия для пассажиров и водителя при температуре от -45 до 40 градусов. В списке основного оборудования: кондиционеры кабины водителя и салона, двери и их привод, токоприемник, система телемеханики и тяговое оборудование. Все это должны быть от одного производителя.

Рама кузова должна иметь антикоррозионные покрытие, стены и потолок - шумопоглающую тепловую изоляцию. Окна пассажирского салона заказали тонированные с форточками, а сиденья – антивандальные. Кроме того, должны предусмотреть и обозначить место для инвалидов-колясочников и откидной аппарель или трап для въезда.

Также в вагонах предусмотрены табло, видеокамеры, навигационно-связное оборудование на базе ГЛОНАСС, валидаторы и прочее для комфорта и безопасности пассажиров и водителя.

Гарантийный срок эксплуатации кузова и его оборудования должен быть не менее 24 месяцев. Срок службы кузова - не менее 15 лет, а ресурс до капитального ремонта - не менее 300 тысяч километров.

