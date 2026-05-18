Памятник Михаилу Паникахе в Волгограде отреставрируют за 13,6 млн рублей

Памятник и все вокруг приведут в порядок к осени

В Волгограде дождался очередного ремонта памятник Михаилу Паникахе в Краснооктябрьском районе. Монумент матросу-пехотинцу 193-й стрелковой дивизии на пересечении проспекта Металлургов и улицы Таращанцев отреставрируют к осени. Перекошенную плитку на постаменте переложат, сделают новый тротуар и подсветку. Мэрия Волгограда инициировала конкурс по выбору подрядчика. За работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения власти готовы заплатить 13 миллионов 671 тысячу рублей.

Согласно документам, до 20 сентября 2026 года подрядчику предстоит привести в порядок постамент, скульптуру и прилегающую территорию. Гранитную облицовку стилобата разберут и почистят, обновят железобетонное основание и лестницы. После гранит уложат обратно. Тротуары вокруг демонтируют, затем выложат брусчаткой, также обновят освещение, подсветку мемориала и газон. Плюс вокруг памятника появится металлическое ограждение из столбиков с цепями.

Скульптуру Михаила Паникахи из кованой меди высотой 6,3 метра оденут в строительные леса. В плане реставрационных работ – гидроструйная очистка металлических поверхностей памятника от пыли и грязи, а также обновление мемориальной доски из гранита с надписью «Здесь 2 октября 1942 года матрос-пехотинец 193-й стрелковой дивизии Михаил Паникаха, объятый пламенем из бутылки с горючей жидкостью, бросился на фашистский танк и второй бутылкой поджег его. Награжден посмертно орденом Отечественной войны первой степени».

- Памятник является объектом культурного наследия, поэтому в конкурсе могут участвовать только организации, имеющие соответствующую лицензию, - отмечают в мэрии.

Напомним, это уже не первая попытка привести в порядок памятное место. Планировали сделать это еще в 2024 году, когда начиналось масштабное благоустройство бульвара на проспекте Металлургов.

