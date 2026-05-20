Волгоградские хирурги извлекли из жителя Калмыкии целый литр паразитов

Волгоградские хирурги столкнулись с необычным случаем. Целый литр паразитов извлекли врачи во время уникальной и ювелирной операции из 25-летнего жителя Калмыкии, который жаловался на боли внизу живота. Мужчина работал пастухом, не очень следил за чистотой рук и в итоге заразился эхинококкозом.

Как рассказали в ВолгГМУ, молодой мужчина из Калмыкии обратился в волгоградскую больницу №16. Его беспокоили опухоль в нижней части живота, боли и трудности с мочеиспусканием. УЗИ и МРТ показали, что в малый таз и печень мужчины заполонили паразиты. Для ювелирной операции собрали бригаду хирургов из двух больниц под руководством завкафедрой хирургических болезней медуниверситета Юрия Веденина. После того, как из 25-летнего мужчины вытащили почти литр паразитов, он пошел на поправку. Выписали его из больницы уже на десятый день. Чтобы пациент снова не заразился, врачи рассказали, как избежать эхинококкоза. Заболевание это легко подхватить от собак и грязных рук.

Тысячи личинок паразита образовали огромные кисты.

Что такое эхинококкоз и откуда он берется

- Эхинококкоз – паразитарное заболевание, при котором в организме человека формируются одиночные или множественные кисты паразита. Болезнь протекает со сложной клинической картиной и приобретает хроническое течение, обуславливая высокие инвалидизацию и летальность, - рассказал доктор медицинских наук Юрий Веденин.

Подхватить эхинококкоз можно от животных. Чаще всего – через пищу, воду или грязные руки. Так что если вы часто общаетесь с собаками – берегитесь и следите за гигиеной.

- Источники инвазии - собаки, в организме которых живут эхинококки. С фекалиями животного в окружающую среду попадают яйца паразита. Они могут длительно сохраняться в почве, попадать на ягоды, зелень. Так что заразиться можно и непосредственно от собак, на шерсти которых могут быть яйца гельминта, и без непосредственного контакта, - поясняет врач.

В организме человека при заражении эхинококкозом образуются кисты с большим количеством личинок. Если киста прорвется, эти личинки могут распространиться по всему телу, там образуются новые кисты.

- Человек может при этом погибнуть. Банальные на первый взгляд случаи заражения, обусловленные плохой гигиеной, могут закончиться трагически, - комментирует завкафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Уникальный случай

На самом деле то, что случилось с молодым мужчиной из Калмыкии – случай редкий. Заболеваемость эхинококкозом в России составляет 0,37-0,39 процента на 100 тысяч населения. А множественные кисты в брюшной полости появляются в одном из ста тысяч случаев наблюдений за пациентами. Тем не менее, каждый год в мире от заражения эхинококкозом умирают 19 тысяч человек.

