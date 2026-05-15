Волгоград охватят Ночь музеев и два фестиваля

В программе мероприятий на выходные 16-17 мая 2026 года в Волгограде – футбол, Ночь музеев, Книжный фестиваль с известными писателями в Горьковке, ЛосевФест в Комсомольском саду и новом музее художника Лосева в Каланче, развлечения в ЦПКиО и модные дефиле. Рассказываем, куда сходить и что стоит посмотреть в Волгограде выходные 16 мая и 17 мая 2026.

16 мая в 13.00 волгоградский «Ротор» проведет последний домашний сезона Первой лиги с «Чайкой». Всех болельщиков сине-голубых ждут на стадионе «Волгоград Арена». Дальше – стыки.

Ночь музеев 2026 станет главным событием субботы 16 мая в Волгограде. Все музеи города предложат выставки и экскурсии, мастер-классы и викторины, квесты и концерты. Волгоградцы смогут попасть в новый музей художника Виктора Лосева, который открылся в здании Каланчи, а также на смотровую площадку старинного здания. Вокруг краеведческого музея устроят Гаражный Фест, в Старой Сарепте – органный концерт и развлекательная программа во внутреннем дворике Торгового дома Гольдбаха. Музей Машкова подготовил сразу несколько площадок под открытым небом. Двери музеев Волгограда 16 мая 2026 будут открыты до позднего вечера, при этом часть мероприятий будут бесплатными.

Еще одним крупным культурным событием 16 мая в Волгограде станет большой Книжный фестиваль в библиотеке имени Горького. Тема 2026 года - «Книга в эпоху перемен». В программе – много-много книг и встречи с известными российскими писателями. Среди хэдлайнеров - Роман Сенчин, Алексей Сальников, Ася Лавринович, Мария Закрученко и другие. А еще на всех этажах Горьковки и вокруг нее пройдут мастер-классы, лекции, гаражная распродажа, концерт и большой блок по краеведению. Книжный фестиваль продлится с 11.00 до 22.00.

Еще один фестиваль соберет любителей искусства в Волгограде. В выходные 16-17 мая 2026 года в нескольких локациях пройдет ЛосевФест – фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». Известные и юные художники будут писать картины и рисовать портреты в парках, а после - дарить их прохожим. Также в программе – множество творческих мастер-классов, встреч, лекций, пленэры, выставки и концерты. Главными площадками станут только открывшийся музей Лосева в Каланче и Комсомольский сад. Вход везде - свободный.

В Центральном парке Волгограда в субботу, 16 мая, утро начнется в 10.00 занятиями по кундалини йоге возле «Кофемолки», в 12.00 – квест по парку по предварительной регистрации, в 14.00 – детская развлекательная программа у аттракциона «Отважный Капитан». В 16 часов в ЦПКиО пройдет пленэр фестиваля Лосева в зоне детских аттракционов, а у главной сцены начнутся мастер-классы по китайским иероглифам, изготовлению масок, живописи и другие. В 17.30 на сцене дефиле в китайских костюмах. Продолжат программу кулинарный мастер-класс в 18.30 и шествие китайского дракона в 18.45. А в 20.00 на футбольном поле покажут фильм «Мир Машкова» из программы Ночи музеев. Вход везде свободный.

17 мая 2026 в волгоградском ЦПКиО в 14.00 для детей подготовили развлекательную программу в зоне аттракционов. Горожан всех возрастов в 16.30 у главной сцены ждет танцевальная фитнес-программа, а в 18.00 – музыкальный вечер. Все бесплатно.

На Центральной набережной у фонтана в субботу, 16 мая, в 17.00 устроят мастер-классы по тхэквондо, киокусинкай, боксу и кикбоксингу. После будет концерт. В воскресенье, 17 мая, с 17.00 до 19.00 - концерт ансамбля Ledies и Волгоградский духовой оркестр.

17 мая 2026 в 17.00 в ТРК «Мармелад» устроят модное дефиле. Вход свободный, 0+.

