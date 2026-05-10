Волгоградцы проводили домой Александру Пахмутову

Легендарный композитор Александра Пахмутова провела в родном Волгограде пять дней на майские праздники. Была почетным гостем на параде Победы и исполняла свои мелодии на первом показе «Света Великой Победы» на Мамаевом кургане. 10 мая Александра Николаевна возвращается в Москву. Губернатор Андрей Бочаров лично проводил знаменитую землячку, посадил ее в поезд и вручил памятные сувениры с символикой «Ротора» - футбольный мяч, именную футболку и шарф болельщика. В ответ Пахмутова передала городу-герою икону Николая Чудотворца XIX века.

- Хочу передать родному городу эту икону, чтобы здесь была прекрасная жизнь, без войны. В свое время здесь было столько горя. Сегодня здесь так красиво, и живут замечательные люди. А мы всегда будем верны нашей земле, - сказала, передавая дар родному городу, Александра Пахмутова.

Губернатор напомнил Пахмутовой о договоре, что через год она снова навестит свою малую Родину. Глава региона пообещал, что к этому времени преобразятся Привокзальная площадь и площадь Павших, нижняя терраса набережной и Мамаев курган.

- Вы приедете, проверите и поставите свой знак качества! - отметил Андрей Бочаров.

Подаренную Пахмутовой икону передадут в музей ее имени. А наша землячка увезла домой в Москву точную копию мяча, которым 2 мая 1943 года играли футболисты сталинградского «Динамо» и московского «Спартака». На ее именной игровой футболке фамилия Пахмутова и номер «9» - день рождения.

