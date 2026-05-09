Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 мая 2026 7:07

Волгоград встретил Александру Пахмутову на параде Победы овациямифотовидео

Легендарный композитор стала почетным гостем на трибунах, губернатор Андрей Бочаров вручил ей букет сирени под аплодисменты горожан
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Александра Пахмутова приехала на парад Победы.

Александра Пахмутова приехала на парад Победы.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 9 мая 2026 года, Волгоград замер в торжественном ожидании главного события дня — парада Победы. Воздух на площади Павших Борцов буквально пропитан предвкушением и гордостью. Когда на трибуне для почетных гостей появилась легендарная композитор Александра Пахмутова, площадь взорвалась искренними и громкими аплодисментами, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Этот момент стал одним из самых трогательных моментов всего праздника.

Легендарного композитора встретили душевно.

Легендарного композитора встретили душевно.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоград встретил Александру Пахмутову на параде Победы овациями

На трибунах к этому времени собрались сотни людей: ветераны Великой Отечественной войны, чьи лица отражали всю глубину этого дня, почетные гости, официальные лица и простые жители города-героя. Увидев свою великую землячку, люди не смогли сдержать эмоций. Аплодисменты не стихали несколько минут, выражая всю любовь и уважение, которые волгоградцы питают к землячке. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тепло поприветствовал композитора и подарил ей роскошный букет душистой сирени — цветка, который стал неизменным символом победной весны.

Александра Пахмутова на трибунах, где проходит военный парад в Волгограде.

Александра Пахмутова на трибунах, где проходит военный парад в Волгограде.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, визит композитора в родной город начался еще 6 мая. Уже тогда стало понятно, насколько сильно здесь ее любят и ждут. Встреча на вокзале превратилась в настоящий импровизированный праздник, наполненный музыкой, цветами и счастливыми улыбками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу пожелать всем счастья и радости»: Александра Пахмутова вернулась в родной Волгоград под звуки вальса

Куда сходить на 9 мая 2026 в Волгограде: парад, два салюта и Свет Победы