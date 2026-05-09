Волгоград встретил Александру Пахмутову на параде Победы овациями

Александра Пахмутова приехала на парад Победы. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Сегодня, 9 мая 2026 года, Волгоград замер в торжественном ожидании главного события дня — парада Победы. Воздух на площади Павших Борцов буквально пропитан предвкушением и гордостью. Когда на трибуне для почетных гостей появилась легендарная композитор Александра Пахмутова, площадь взорвалась искренними и громкими аплодисментами, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Этот момент стал одним из самых трогательных моментов всего праздника.

Легендарного композитора встретили душевно. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

На трибунах к этому времени собрались сотни людей: ветераны Великой Отечественной войны, чьи лица отражали всю глубину этого дня, почетные гости, официальные лица и простые жители города-героя. Увидев свою великую землячку, люди не смогли сдержать эмоций. Аплодисменты не стихали несколько минут, выражая всю любовь и уважение, которые волгоградцы питают к землячке. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тепло поприветствовал композитора и подарил ей роскошный букет душистой сирени — цветка, который стал неизменным символом победной весны.

Александра Пахмутова на трибунах, где проходит военный парад в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА.

Напомним, визит композитора в родной город начался еще 6 мая. Уже тогда стало понятно, насколько сильно здесь ее любят и ждут. Встреча на вокзале превратилась в настоящий импровизированный праздник, наполненный музыкой, цветами и счастливыми улыбками.

