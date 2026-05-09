Сын Бочарова с медалями за военные отличия, Пахмутова в платке с волгоградской сиренью: кто смотрел парад с вип-трибун в Волгограде

В Волгограде прошел Парад Победы. Если на репетиции все внимание фотографов было приковано к происходящему на площади, то 9 мая все развернулись к трибунам – посмотреть на почетных гостей. В 2026 году парад Победы на площади Павших Борцов смотрели не только фронтовики и випы, но и главная гостья праздника, великий советский композитор Александра Пахмутова. А губернатор привел свою семью в полном составе: жену, дочь и сына-военного, как две капли воды похожего на отца - героя России.
Сам Андрей Бочаров обычно на трибуне стоит рядом с ветеранами, руководителями силовых ведомств. Сегодня он держался поближе к Александре Пахмутовой, периодически обмениваясь с нею впечатлениями от происходящего. Его семья стояла немного в стороне. На груди сына Никиты 4 медали, в том числе за участие в СВО и заслуги перед страной. Сам глава региона публично о том, чем занимаются его дети, никогда не рассказывал.
Александра Пахмутова в какой-то момент накинула на пальто яркий платок с сиренью. Не днях ей передала его волгоградский краевед Анна Степнова, которая вместе со своими единомышленницами придумала новый волгоградский сувенир. На платке написано «Волгоград – город сирени». Видимо, Александре Николаевне он пришелся по душе.
Из фронтовиков в этом году почетное место на трибунах заняли Александр Васильевич Медков, Александр Иванович Колотушкин и Гаврил Минаевич Василенко. Бодрости ветеранов можно только позавидовать. Практически весь парад Александр Медков встречал его участников стоя, отдавая им честь. Видно было, что происходящее на площади им действительно интересно. И этот праздник в первую очередь для них.
Также по традиции рядом с губернатором места на трибуне заняли депутаты Госдумы, сенаторы, спикер областной думы Александр Блошкин, руководители силовых ведомств, участники и ветераны спецоперации, главы общественных объединений, ветеранских организаций, заместили главы региона, почетные граждане Волгограда и области. Многие пришли с семьями, детьми.
