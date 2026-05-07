Полностью отключат воду в трех районах Волгограда 15-17 мая

Воду отключат на двое суток у 45 тысяч человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Масштабные работы на на водоочистных сооружениях и сетях сразу в трех районах Волгограда проведут «Концессии водоснабжения» в следующие выходные. В домах полностью отключат горячую и холодную воду с пятницы по воскресенье. Пересохнут краны с 0.00 часов 15 мая до полудня 17 мая 2026 года у тысяч жителей Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Дзержинского районов без исключений.

- Для предотвращения вероятности возникновения нештатных ситуаций на сетях и водоочистных сооружениях с 15 по 17 мая проведут большой комплекс работ, - рассказали в ресурсоснабжающей компании.

За двое суток специалисты «Концессий» сделают капремонт промывного водовода водоочистных сооружений на Тракторном, прочистят и промоют резервуары чистой воды, затем их продезинфицируют. Также установят новую запорную на ВОС и на сетях водоотведения. В общей сложности, профилактика и ремонт в эти двое с небольшим суток затронут 31 коммунальный объект. В последний раз такие масштабные работы на сетях северной части Волгограда проводили девять лет назад.

Волгоградцам с 8.00 часов утра 15 мая будут подвозить воду в жилые кварталы в водовозках. График и места, где набрать воды, можно будет посмотреть на сайте. Если слесари управятся раньше, водоснабжение возобновят досрочно. Так уже не раз бывало - время на масштабные работы закладывают с запасом.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Волгограде отключат горячую воду в мае 2026: адреса, даты, график

Куда сходить на 9 мая 2026 в Волгограде: парад, два салюта и Свет Победы