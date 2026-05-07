На время репетиции парада центр Волгограда перекроют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, где и когда перекроют движение в Волгограде 7 мая 2026 года на время генеральной репетиции парада Победы и лазерного шоу Свет Великой Победы. В схеме перекрытия дорог – все улицы, прилегающие к площади Павших Борцов в Центральном районе, дорога к телецентру на Мамаевом кургане и парковка на проспекте Ленина.

Перекрытие дорог Волгограда на 7 мая 2026 года

7 мая 2026 года с ночи до 12.00 из-за репетиции парада перекроют дороги в центре Волгограда в квадрате от проспекта Ленина до Коммунистической и от Краснознаменской до Комсомольской. В списке улицы Мира, Володарского, Гоголя, Ленина, Аллея Героев. Из-за этого к вокзалу автобусы № 6, 21, 88 и 89э поедут через улицы Коммунистическую, Порт-Саида.

Перекрытие дорог, парковки и остановки у Мамаева кургана на 7 мая 2026 в Волгограде

7 мая 2026 с 7.00 закроют дорогу на Мамаевом кургане от Второй продольной до телецентра. Запрет на движение, остановку и стоянку автомобилей там будет действовать все три дня акции Свет Великой Победы - до конца суток 9 мая.

Также с 7 утра 7 мая будет запрещена остановка и стоянка в парковочном кармане на проспекте Ленина у Мамаева кургана. Ограничения ввели для любого транспорта, включая автобусы и троллейбусы. Днем на курган можно приехать на скоростном трамвае. С 16.00 общественный транспорт не будет останавливаться и на Второй продольной у «Мармелада».

Вход на Мамаев курган в Волгограде 7 мая 2026

Вход на Мамаев курган полностью перекроют для пешеходов с 16.00 до 22.00 – там будут идти съемки прямого эфира Света Великой Победы. Единственный открытый для зрителей показ лазерного шоу на Мамаевом кургане 7 мая 2026 года начнется в 23.00. Пускать людей будут с 22.00 и только с Первой продольной. Выйти можно будет в обе стороны.

Плюс к этому на Мамаев курган во время массовых мероприятий 7-9 мая не пустят посетителей с животными и детскими колясками, большими сумками и рюкзаками.

Следующая волна перекрытия дорог в Волгограде на День Победы стартует вечером 8 мая и продлится весь день 9 мая 2026. Не проехать будет по улицам вокруг Центральной набережной, площади Павших Борцов, Нулевой продольной.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда сходить на 9 мая 2026 в Волгограде: парад, два салюта и Свет Победы

В Волгограде на День Победы прогнозируют 30-градусную жару

Где в Волгограде перекроют дороги на День Победы 7-9 мая

Полная программа праздника на День Победы 9 мая 2026 в Волгограде