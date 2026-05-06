Массовое отключение света грозит 7 мая четырем районам Волгограда

Жителей Волгограда снова ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством в преддверии майских праздников. В четверг, 7 мая 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в четырех районах областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном и Красноармейском районах. Волгоградцам стоит заранее подзарядить телефоны и гаджеты, а также перебрать продукты в холодильниках.

В Тракторозаводском районе отключение электричества 7 мая коснутся только помещений ИП Макян. Света не будет с 9.00 до 16.00.

В Дзержинском районе отключение света 7.05.2026 продлятся с 9.00 до 17.00 и затронут: ул. Вольская, 3-9, 15, 9-18, 2а, 4, 12, 22, 17, 32-27, 31, 33, ул. Житкутская, 1-11, 4-12, ул. Кирпичная, 12, 24, 2, 16-22, ул. Руднянская, 1, 3, 3а, 5-17, 2/3.

В Центральном районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 7 мая 2026 с 9.00 до 17.00, будут общежития на ул. Рокоссовского, 50 и 52а, а также дом 52 и 48а - Вымпел-Коммуникации, ул. Днестровская, 14а, 14б, 12б, Фонд Благословение, ИП Щеблыкина, ФЛ Чурзина, ФЛ Орешкин, ФЛ Тимофеев.

В Красноармейском районе Волгограда плановые отключения света 7 мая 2026 года затронут с 12.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Удмуртская, 97, 97Б, 99, а также организации в них: ИП Калялин, Вита, пр. Столетова, 50 - Параван – 2000. С 10.00 до 16.00 электроснабжения не будет на ул. Костюшко, 90-112, ул. Магистральная, 24-26, ул. Плеханова, 75-97, 81-83 облкомдортранс, 178/33, 178/4 ФЛ Аджалов, 93-109, 70-82, СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7. С 9.00 до 12.00 на юге города обесточат дома на улицах Лядова, Нижняя, Островная и Георгиевская.

После майских праздников к ежедневным отключениям света в Волгограде добавятся сезонные отключения горячей воды.

