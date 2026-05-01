Стали известны даты репетиций парада Победы, который пройдет на площади Павших Борцов в Волгограде 9 мая 2026 года. Для подготовки торжественного марша в честь 81-летия победы в Великой Отечественной войне проведут три трехчасовых тренировки.

Репетиции парада Победы в Волгограде в 2026 году пройдут на площади Павших Борцов в привычное время. Первая тренировка начнется днем 2 мая. Вторая пройдет 5 мая. Генеральная репетиция Парада Победы запланирована на 7 мая.

В 2026 году помимо парадных расчетов по площади Павших Борцов на параде Победы в Волгограде-Сталинграде пройдет колонна исторической военной техники. Возглавит ее легендарный танк Великой Отечественной Т-34. А вот современных образцов вооружения на этот раз в моторизованной колонне не будет. Начнется Парад Победы 9 мая в Волгограде в 10.00.

Посмотреть репетиции парада Победы в Волгограде можно будет на площади Павших Борцов со стороны Аллеи Героев. Пустят зрителей и на улицу Мира вдоль гостиниц Волгоград и Интурист. Военная техника выстроится колонной вдоль улицы Мира. Близко к ней подойти не дадут, все вокруг огородят для безопасности. Но все же во время репетиций будет больше шансов увидеть, как военные, сотрудники спецслужб и силовых ведомств, казаки, кадеты и юнармейцы чеканят шаг, чем 9 мая.

Учтите, на время репетиций и самого парада дороги в центре Волгограда перекроют на весь день.

В программе мероприятий на День Победы 2026 в Волгограде также концерты, Свет Великой Победы и вечерний салют.

