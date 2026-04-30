На время репетиций парада Победы в Волгограде дороги в центре города перекроют. Не проехать к площади Павших Борцов будет 2 и 5 мая 2026 года с 7.00 до 20.00 часов. Также ограничат остановку и стоянка транспорта, а идщие к вокзалу автобусы изменят маршруты.
- В дни подготовки частей Волгоградского гарнизона к параду на 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города на ряде участков улично-дорожной сети будет временно приостановлено автомобильное движение, - рассказали в мэрии.
В схеме перекрытия дорог 2 и 5 мая в Волгограде улица Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), улица Володарского (от проспекта Ленина до Коммунистической), улица Ленина (от пр. Ленина до улицы Мира), полностью будут перекрыты улица Гоголя и Аллея Героев.
На время репетиций парада Победы 2 и 5 мая автобусы №6, №21, №88 и №89э поедут к железнодорожному вокзалу по измененному маршруту через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.
Напомним, в этом году парад Победы в Волгограде сначала хотели перенести на набережную, но в итоге он вновь пройдет на площади Павших Борцов. Помимо парадных коробок в праздничном марше задействуют историческую военную технику, а вот современной техники на этот раз не будет.
