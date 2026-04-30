Дороги перекроют из-за репетиций парада Победы

На время репетиций парада Победы в Волгограде дороги в центре города перекроют. Не проехать к площади Павших Борцов будет 2 и 5 мая 2026 года с 7.00 до 20.00 часов. Также ограничат остановку и стоянка транспорта, а идщие к вокзалу автобусы изменят маршруты.

- В дни подготовки частей Волгоградского гарнизона к параду на 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города на ряде участков улично-дорожной сети будет временно приостановлено автомобильное движение, - рассказали в мэрии.

Какие дороги перекроют в Волгограде с 7.00 до 20.00 часов 2 и 5 мая 2026 года

В схеме перекрытия дорог 2 и 5 мая в Волгограде улица Мира (от Краснознаменской до Комсомольской), улица Володарского (от проспекта Ленина до Коммунистической), улица Ленина (от пр. Ленина до улицы Мира), полностью будут перекрыты улица Гоголя и Аллея Героев.

Какие автобусы изменят маршруты в Волгограде 2 и 5 мая 2026 года с 7 утра до 8 вечера

На время репетиций парада Победы 2 и 5 мая автобусы №6, №21, №88 и №89э поедут к железнодорожному вокзалу по измененному маршруту через улицы Порт-Саида и Коммунистическую.

Напомним, в этом году парад Победы в Волгограде сначала хотели перенести на набережную, но в итоге он вновь пройдет на площади Павших Борцов. Помимо парадных коробок в праздничном марше задействуют историческую военную технику, а вот современной техники на этот раз не будет.

Читайте КП - Волгоград в MAX

