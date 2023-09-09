День города 2023 в Волгограде завершился гала-концертом и красочным фейерверком

Салют в День города на Центральной набережной Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 9 сентября 2023 года отгремел второй день празднования 434-летия города-героя и красочный праздничный фейерверк. Программу на День города завершил четырехчасовой гала-концерт с участием групп RASA, «Земляне» и Ларисы Долиной. Финалом стал грандиозный салют. Смотрите видео.

Первыми с праздником волгоградцев поздравили главные «пчеловоды» страны - группа RASA. Солисты хотели быть ближе к народу и спускались со сцены к ограждению. Затем на сцену вышли легендарные «Земляне». Под вечную музыку молодежь тоже танцевала. А «Траву у дома» пели абсолютно все.

Посмотреть концерт и салют в День города 2023 на набережную пришли десятки тысяч волгоградцев. Фото: АВО

Затем на сцене появилась Лариса Долина в золотом. Поздравив жителей Волгограда с праздником, певица приказала всем танцевать, чтобы не замерзнуть. К этому времени у Волги заметно похолодало. Финальным аккордом стал яркий фейерверк на Центральной набережной. Еще один в это же время прогремел в Красноармейском.

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