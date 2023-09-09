Волгоград 10 сентября продолжит отмечать День города 2023. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

10 сентября 2023 года в Волгограде продолжат отмечать День города. В программе праздничных мероприятий в воскресный день - гулянья и фестивали у фонтана «Искусство», развлечения в ЦПКиО, парусная регата и фестиваль колокольного звона в Александровском саду у кафедрального собора. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить 10 сентября 2023 года в Волгограде и что будет интересного.

Куда сходить 10 сентября 2023 в Волгограде: главное в программе праздника

Основные события программы мероприятий праздника на День города 2023 в Волгограде отгремели с салютом и звездным концертом 9 сентября 2023. Но и 10 сентября 2023 будет, что посмотреть и куда сходить. В амфитеатре на нижней террасе Центральной набережной в воскресенье с 9.00 до 22.00 пройдет финал Всероссийских соревнований по брейкингу, вокруг снова развернутся выставки. На Волге с 12.00 до 16.00 красивое зрелище обеспечит горожанам парусная регата.

Парусная регата на Волге. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На третий день мероприятий на День города 2023 в Волгограде 10 сентября 2023 у фонтана «Искусство» на набережной снова будут петь и танцевать. С 12.00 до 21.00 на сцене вновь развернется фестиваль искусств «#Наволне434».

Фестиваль искусств #Наволне434. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

10 сентября 2023 в центре Волгограда на День города устроят фестиваль звонарей в Александровском саду у кафедрального собора Александра Невского. Послушать в День города переливы колокольного звона в исполнении звонарей из разных регионов России, посмотреть творения мастеров народных промыслов и поучаствовать в мастер-классах по рукоделию волгоградцы смогут с 15.00 до 17.00.

А любители экстрима могут отправиться в Краснооктябрьский район Волгограда, где на День города 10 сентября 2023 с 14.00 до 19.00 продолжится чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу. Соревноваться будут на площадке в сквере 70-летия Победы.

Всероссийский турнир по брейкингу в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ЦПКиО Волгограда на День города 10 сентября 2023 будет весело. В программе праздничных мероприятий – в 15.00 концерт местных молодежных коллективов, в 18.00 будет зажигать публику еще одна волгоградская группа. В 16 часов начнется регистрации на веселый Карнавальный забег, который стартует в 18.00. В 17.15 в Центральном парке ждут приезда Змея Горыныча, а завершится праздничное воскресенье в 20.00 дискотекой от DJ DARK.

ВАЖНО! До 22.00 10 сентября будет перекрыта дорога на улице Чуйкова (от Краснознаменской до Комсомольской). Общественный транспорт будет ходить в режиме выходного дня, то есть редко и очень редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города 9 сентября 2023 года в Волгограде: прямая онлайн-трансляция

Парусная регата, фестивали, Лариса Долина и два салюта: куда сходить на День города 9 и 10 сентября 2023 года в Волгограде (программа праздника).