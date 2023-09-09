Группа RASA поздравила Волгоград с Днем города и пожелала процветания

На концерте собрались десятки тысяч волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 9 сентября 2023 года, на главной сцене нижней террасы Центральной набережной первой из звездных гостей с Днем города Волгоград поздравила группа RASA. Участница группы Дарья Шейко пожелала городу-герою процветания.

- Желаю вам, чтобы процветали, вот так же, как сейчас, - Дарья пожелала волгоградцам собираться, отдыхать душой и сердцем, и танцевать.

Танцев под хиты дуэта RASA в составе Виктора Поплеева и Дарьи Шейко на набережной Волгограда было в этот день немало. Зажигали под «Пчеловода», «Фиолетово», «Под фонарем».

Виктор Поплеев под трек «Пчеловод» решил, что главные участники праздника слишком далеко. Фронтмен спустился со сцены к ограждению под одобрительные крики фанатов.

Завершится праздничный гала-концерт на День города 2023 в Волгограде красочным фейерверком в 21.00. После горожан по домам повезут электрички, автобусы, трамваи и даже скоростной трамвай. Общественный транспорт пойдет по усиленному расписанию.

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