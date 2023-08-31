В центре Волгограда объявили первую платную парковку

Платные места для парковок появятся напротив вокзала Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда появится первая платная парковка. Мэрия организует 14 мест для стоянки на улице Коммунистической, за которые придется платить. Парковочные зоны появятся в октябре.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, будет обновлена платная парковка на Привокзальной площади. На ней увеличат число мест для стоянки с 138 до 228.

- В ближайшее время будет проведен демонтаж старых въездных групп со шлагбаумами, сигнальных столбиков, а также нанесена новая дорожная разметка. В новом формате парковка будет регулироваться только знаками и горизонтальной разметкой. Контроль за соблюдением правил использования парковочного пространства будет осуществляться с помощью стационарных камер фотовидеофиксации, - уточнили чиновники.

Параллельно с обновлением парковки на Привокзальной площади к октябрю обустроят платные место для стоянки на улице Коммунистической – от улицы Гоголя в сторону Комсомольского путепровода. Сейчас на этом участке остановка и стояка машин запрещена. На Коммунистической обустроят 14 платных парковочных мест.

Стоимость 1 часа составит 40 рублей, сейчас ценник на Привокзальной площади - 100 рублей.

- Оплатить пользование платной парковкой необходимо будет в первые 15 минут после постановки автомобиля на парковочное место. Для этого волгоградцы и гости города могут воспользоваться любым из перечисленных способов: с помощью специального мобильного приложения оплаты парковки, обычного банковского мобильного приложения или оплатив услугу непосредственно в отделении банка.

Первые 15 минут будут бесплатными, также не надо будет платить за парковку на Привокзальной площади и улице Коммунистической без ограничения по времени в выходные, праздничные дни и по будням с 20.00 до 08.00.

Полностью бесплатными парковки будут для ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов I, II групп, членов многодетных семей, участников СВО и их семей. Еще от оплаты освобождены владельцы электромобилей.

Напомним, депутаты городской думы после решения областных коллег разрешили мэрии Волгограда вводить на улицах платные парковки. Волгоградцы восприняли это решение без радости. Активные горожане попросили у депутатов назвать причины ввода платных парковок. Также было предложено, чтобы парковочные места, за которые нужно платить, сначала опробовали бы на представителях власти.