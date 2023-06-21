В Волгограде утвердили порядок создания и использования платных парковок

Платные парковки в центре Волгограда появятся к осени. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 21 июня 2023 года, депутаты городской Думы на очередном заседании приняли документ об организации в Волгограде единого парковочного пространства, который позволит мэрии определить те места, которые отдадут под платные и бесплатные парковки. Перечень конкретных улиц в разработке. Его будут утверждать власти совместно с депутатами и ГИБДД, сообщили в гордуме.

- Проект рамочный, поэтому ни размер платы, ни конкретные места для расположения тех или иных парковок в нем не устанавливаются, - пояснил первый заместитель председателя Волгоградской гордумы Дмитрий Дильман.

В облдуме тем временем, должны утвердить поправки в региональный закон, которыми пропишут время платной парковки и перечень льготников, которых от платы освободят. После мэрия постановлениями закрепит реестр парковок, условия их работы и еще один список льготников, которые будут парковаться бесплатно.

- Это длительный путь, который явно займет не один месяц, - подчеркнул Дмитрий Дильман.

Так что платные парковки в центре Волгограда, скорее всего, появятся к осени.