«Мы обращаемся к депутатам»: активные жители Волгограда выступили против введения платных парковок

Волгоградцы обратились к депутатам из-за скорого введения платных парковок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активная группа жителей Волгограда записала видеообращение к депутатам по поводу скорого введения платных парковок. Общественники хотят услышать причины такого решения, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на волгоградцев.

Активисты отметили, что 97% жителей Волгограда выступили против появления платных парковок на улицах города. Они указали на отсутствие встреч депутатов с общественниками при обсуждении вопроса и какой-либо информации, объясняющей принятие закона.

- Согласно федеральному законодательству, органы местного самоуправления обязаны осуществлять информирования населения о подготовке решения о создании и использовании платных парковок, опубликовать официальные материалы и сообщения, обосновать необходимость пользования платными парковками и основные проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения платы за парковки общего пользования, - заявили активисты.

Общественники поинтересовались, кому будут уходить деньги с платных парковок. Они обратились к депутатам городской думы и чиновникам области с требованием ответить на их вопросы.

- Мы обращаемся к депутатам Волгоградской городской думы и всей региональной власти. Зачем нашему городу нужны платные парковки? Почему вы так торопитесь и втихаря собираете депутатов уходящего созыва для принятия решения? Почему собственники жилых домов теперь должны терпеть машины под окнами? Ведь будут сталкиваться автолюбители и собственники многоквартирных домов. Получается, что парковка станет платной на том месте, где она раньше была бесплатной? То есть это не увеличение парковочных мест, а сокращение бесплатных, - задались вопросами члены активной группы.

Напомним, в начале июля областная дума поддержала инициативу мэрии Волгограда и приняла закон, разрешающий муниципалитетам вводить платные парковки. Затем Волгоградская городская дума утвердила документ, позволяющий мэрии определять места для создания платных парковок. Кроме того, региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства утвердил максимальный размер стоимости парковок. Между тем, в Волгограде предложили протестировать платные парковки сначала на представителях власти.