Депутат предложил протестировать платные парковки в Волгограде на чиновниках

Платные парковки есть не только в столицах, но в в соседних крупных городах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие месяцы на дорогах Волгограда появятся платные парковки, об этом уже позаботились депутаты областной и гордумы, приняв соответствующие законы. При этом мест для парковки в городе больше не станет, то есть платить придется за то, что сейчас даром. Автомобилисты недовольны. Депутат гордумы от КПРФ Илья Кравченко предложил сначала протестировать платные парковки в Волгограде на чиновниках и силовиках, депутатах и судьях. И только через год вводить новшества для остальных горожан.

- У меня созрело отличное предложение для популяризации закона о парковках, - написал депутат в своем телеграм-канале. - Давайте введем парковки в нескольких местах в тестовом режиме на год и посмотрим на эффективность.

Первым делом платные парковки в Волгограде появятся в центре. Поэтому депутат предлагает установить паркоматы сначала на улицах Советской, Володарского, Ленина и Пушкина – возле мэрии и администрации области, гордумы и облдумы, у суда Центрального района, а также рядом со всеми отделами администрации и силовиков в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах. При этом парковку для жителей народный избранник рекомендует оставить бесплатной.

- Через год мы посмотрим сколько денег собирается, насколько это удобно и что удалось за эти деньги сделать, - рекомендует проверить эффективность нововведения на себе депутат.

Пока же автомобилисты выражают недовольство грядущими переменами. Опасаются за свои дворы, которые сейчас и так заставлены машинами, жители центра. Шлагбаумы на въезде не очень то помогают – их то и дело громят вандалы.

- Каждая инициатива, вводимая администрацией, должна в первую очередь тестироваться на самой администрации! – тем временем заявляет коммунист.