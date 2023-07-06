В Волгограде облдума поддержала введение платных парковок

Пока оставить машину в центре Волгограда можно бесплатно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Депутаты областной Думы 6 июля 2023 года поддержали инициативу мэрии Волгограда и в двух чтениях приняли закон, регулирующий вопросы организации платных автопарковок в регионе, устанавливает время бесплатной стоянки и категории льготников. Дальше каждый муниципалитет с учетом своих особенностей будет сам определять принципы работы платных парковок, оператора и стоимость.

Кто и когда не будет платить за парковку

Согласно областному закону, бесплатно пользоваться платными парковками на улицах можно будет в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20.00 до 8.00. Также не надо будет оплачивать первые 15 минут, если паркуетесь возле школ, детсадов, поликлиник и больниц, спортивных организаций, театров и прочих учреждений культуры, а также госорганов. Среди льготников, которые бесплатно смогут оставить всюду свою машину, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и члены их семей, многодетные, а также автомобилисты, перевозящие инвалидов I, II групп и детей-инвалидов. Еще одна категория счастливчиков - владельцы электромобилей.

Вводить плату за парковки будут поэтапно

В Волгограде до этого уже утвердили порядок организации парковочного пространства. Все для людей, заверяют городские власти. Главная цель – не заставить людей платить за то, что раньше было бесплатным, а «повысить комфорт и безопасность при передвижении по городу на общественном, личном транспорте и пешком».

Чиновники и депутаты считают, что автомобилей на улицах стало так много, что дороги загружены до предела, пробки стали неизбежностью, есть трудности и со стоянкой.

- Опыт других регионов показывает, что для решения подобных проблем помимо модернизации инфраструктуры нужен системный подход к управлению парковками. Это позволяет повысить пропускную способность дорог и улучшить транспортную ситуацию, - подчеркивают в облдуме.

Так, председатель комитета облдумы по промышленной политике, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Руслан Шарифов отметил, что полученные за платные парковки деньги местные чиновники смогут направлять на содержание дорог, уборку, благоустройство, а также на создание бесплатных автостоянок. Главное, держать баланс между платным и бесплатным и вводить новшества поэтапно.

Где будут платные парковки в Волгограде

Где именно придется платить за стоянку автомобиля, в мэрии Волгограда еще не обнародовали. Известно, что первыми придется раскошеливаться за парковку в центре, затем в Ворошиловском районе. Регламентирующие документы примут в ближайшее время, раз уж депутаты так срочно решали эти вопросы перед летними каникулами. Тем временем, на Яндекс.Картах уже появились обозначения платных парковок в двух районах областного центра. Пока стоимость стоянки нулевая, сколько волгоградцы будут платить, тоже еще не утвердили. Цифры называют разные – в пределах 30-40 рублей в час.

Власти обещают ориентироваться на успешный опыт соседних крупных городов, которые уже организовали платные парковки. Например, в Ростове-на-Дону раскошеливаться за парковку приходится с 8 утра до 8 вечера по 35 рублей в час. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

Пока же в Волгограде каждый паркуется, где и как может. В центре с утра можно проехать не один круг, пока найдется свободное место. Часто автомобилисты вынуждены оставлять машину на приличном отдалении от офиса или учреждения, куда направляются.

- Посмотрите, что сейчас происходит в рабочее время возле учреждений, на улицах центральной части Волгограда или вечером внутри кварталов «спальных» районов – машины стоят одна за другой и часто с нарушением правил, создавая помехи движению, на тротуарах или зеленой зоне. Несомненно, здесь нужно наводить порядок, - считает депутат облдумы Сергей Четвериков.

Вот только у подавляющего большинства волгоградских автомобилистов нововведения восторга не вызывают. Платить за то, что еще сегодня дается даром, не хочется никому.

Ждет решения депутатов и еще один вопрос относительно парковок. После введения платы за стоянку появится немало желающих сэкономить. Департамент экономического развития и инвестиций администрации Волгограда разработал поправки в региональный кодекс об административной ответственности. В области хотят в 2,5 раза увеличить штрафы за парковку и проезд в зеленых зонах. Фиксировать это нарушение предлагают фото- и киносъемкой, видеозаписью.