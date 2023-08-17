В Волгограде ищут место прорыва водовода на Нижнем Тракторном

На месте аварии бригады сменяют друг друга весь день. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В Тракторозаводском, Краснооктябрьском и частично Дзержинском районах Волгограда 17 августа 2023 года приостановили подачу горячей воды из-за крупной аварии на водопроводных сетях, которая случилась одновременно с серьезным пожаром на трансформаторной подстанции на заводе «Красный Октябрь». Сейчас «Концессии водоснабжения» завершают земляные работы на месте прорыва в Тракторозаводском районе, из-за которого в поселке Нижний Тракторный случилось наводнение, сообщает мэрия.

- В работах по ликвидации технологического нарушения задействовано семь единиц крупногабаритной спецтехники, среди них: экскаватор, трактор, самосвал. На месте работают около 20 рабочих. В том числе организована откачка воды из подвалов и с прилегающих территорий, - рассказали в администрации Волгограда.

После журналистов на место аварии на Тракторном побывал глава Волгограда Владимир Марченко. Он распорядился оперативно направить спецтехнику муниципальных предприятий для помощи «Концессиям». Устранять аварию обещают в непрерывном режиме, сменяя бригады.

Напомним, из-за гидроудара труба диаметром 1200 мм на водоводе рядом с тракторным заводом в Волгограде рванула в 8.50. Причина - просадка напряжения электроснабжения на сетях. Ровно в этот час загорелась электроподстанция на соседнем заводе «Красный Октябрь». Поселок Нижний Тракторный превратился в настоящую маленькую Венецию. Подтопило подвалы домов.

Из дворов и домов откачивают воду. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- В квартирах жильцов близлежащих домов подтоплений не зафиксировано, - отмечают в мэрии.

Воду из дворов и подвалов на Нижнем Тракторном откачивают до сих пор. При этом часть волгоградцев жалуется не только на отсутствие горячей воды, без которой в жаркий день можно вполне потерпеть, но и на снижение напора ХВС.

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