В Волгограде горит масло на заводе «Красный Октябрь»

На заводе загорелось масло. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Утром 17 августа на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел крупный пожар. Столб густого черного дыма поднимается высоко в небо.

Жители Краснооктябрьского района публикуют кадры пожара в социальных сетях, слышны звуки сирен пожарных машин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о ЧП поступило в 9.08. На территории «Красного Октября» горит трансформаторное масло на площади 50 квадратных метров.

Дым от пожара виден издалека. Полыхает сильно. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожар на трансформаторной подстанции. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- На месте работают пожарно-спасательные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда, - отметили в спасательном ведомстве.

Угрозы распространения огня нет. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

- Применяется тактика тушения при помощи пенной атаки и охлаждение стволами близстоящих зданий. Пенная атака необходима из-за горения масла, ГСМ. Пожарные работают по очереди, по 4 человека в звене, меняются каждые 10 минут. Температура очень высокая, что осложняет тушение возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.