Пожар на заводе «Красный Октябрь» потушили в Волгограде

Пожарные тушат горящее масло пеной. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

С утра в Волгограде пожарные расчеты сразу нескольких частей борются с огнем на «Красном Октябре». Сильный пожар на заводе начался в 9 часов – загорелось масло на электрической трансформаторной подстанции. К 11.18 там ликвидировали открытое горение, пожар почти потушили. Но полной ликвидации еще нет, сообщили в главке МЧС России по Волгоградской области.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Напомним, о ЧП с возгоранием масляного трансформатора на заводе «Красный Октябрь» сообщили в 9.08 17 августа. На завод МЧС стянуло сразу несколько пожарных машин. В горящем трансформаторе было 15 тонн масла, которое полыхало ярким пламенем. Тушат его пеной – вода бы не помогла.