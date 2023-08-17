Дворы превратились в Венецию, дети плавали в лужах: коммунальная авария на севере Волгограда оставила 450 тысяч человек без горячей воды

Так выглядит улица адмирала Ушакова после нескольких часов откачки воды. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Утром 17 августа на севере Волгограда случилась крупная коммунальная авария. Из-за просадки напряжения на электросетях мощный гидроудар порвал в клочья трубы в поселке Нижний Тракторный возле тракторного завода. Проживающие там волгоградцы почувствовали себя как в Венеции, буквально плавая по улицам и собственным дворам. Дети купались в лужах, а полгорода осталось без горячей воды, сообщает с места корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

Авария произошла около 9 часов утра. Там, где сейчас раскопали трубы бригады Концессий, бил из-под земли на несколько метров вверх огромный гейзер.

- Я приехал около 9 - пол десятого. Как раз ехал вдоль территории бывшего завода, вижу, что из-под земли гейзер бьет. Приезжаю к себе во двор, а тут просто море. Я на газели, а уровень воды был на середине колеса моего автомобиля. У нас двери в подъезд не закрываются, вода полилась и туда, потом в подвал. Я правда, посмотрел потом, там не сильно затопило, но вода все же есть, - делится волгоградец Михаил Туманов. - Залило не только нашу улицу, там школа, чуть повыше стоит, она тоже вся в воде была. Так и стоял потоп, пока воду не перекрыли.

Бригады работают на месте аварии. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Воду из дворов откачивают уже несколько часов. Но там до сих пор стоят лужи чуть ли не по колено. В подъезды и подвалы зашла вода, потому что у них подъездные двери нараспашку постоянно стоят открыты. Сейчас из жилых домов тоже откачивают воду.

В зоне затопления оказались школа, кадетский корпус, всё в небольшом поселке.

- Приехал с работы и тут на тебе - иду домой, - так описывает дорогу домой по колено в воде среди потоков воды на видео волгоградец Михаил Туманов.

Трактор откачивает воду из подвала дома. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Пострадали из-за коммунального коллапса и другие горожане. Горячую воду отключили сразу в трех районах Волгограда - Тракторозаводском, Краснооктябрьском и в части Дзержинского. Там проживает около 450 тысяч человек. Холодную воду в жару волгоградцам оставили. Хотя многие уже жалуются на слабый напор или полное отсутствие воды. А если что – ее еще много на Нижнем Тракторном. Местные жители относятся к ситуации с юмором: «На Венецию денег нет, когда еще побываем».