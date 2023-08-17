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НовостиНедвижимость17 августа 2023 9:38

Из-за аварии на Тракторном горячую воду отключат в трех районах Волгограда

Нижний Тракторный затопило водой после гидроудара
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бригады устраняют прорыв.

Бригады устраняют прорыв.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Из-за масштабной коммунальной аварии на Нижнем Тракторном 17 августа горячую воду экстренно отключат в трех районах Волгограда. Временно приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского и части Дзержинского районов Волгограда. С утра в Тракторозаводском районе прорвало трубу с водой, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- 17 августа в 8.50 в результате просадки напряжения на сетях сторонней организации произошел гидроудар на объекте ООО «Концессии водоснабжения», - рассказали в РСО.

Пока жители Нижнего Тракторного буквально плавают по улицам в своих дворах, бригады «Концессий» устраняют последствия гидроудара. Пока же остальным волгоградцам придется мыться в холодной воде, ее не отключат.

Полгорода оставят без горячей воды.

Полгорода оставят без горячей воды.

Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ