Из-за аварии на Тракторном горячую воду отключат в трех районах Волгограда

Бригады устраняют прорыв. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Из-за масштабной коммунальной аварии на Нижнем Тракторном 17 августа горячую воду экстренно отключат в трех районах Волгограда. Временно приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского и части Дзержинского районов Волгограда. С утра в Тракторозаводском районе прорвало трубу с водой, сообщили в «Концессиях водоснабжения».

- 17 августа в 8.50 в результате просадки напряжения на сетях сторонней организации произошел гидроудар на объекте ООО «Концессии водоснабжения», - рассказали в РСО.

Пока жители Нижнего Тракторного буквально плавают по улицам в своих дворах, бригады «Концессий» устраняют последствия гидроудара. Пока же остальным волгоградцам придется мыться в холодной воде, ее не отключат.