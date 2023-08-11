Швыряла детей об стену: подруга рассказала о матери из Волгограда, заморившей голодом 9-месячного сына

В соцсетях Екатерина выдает себя за образцовую мать. ФОТО: соцсети

На протяжении нескольких дней в Волгограде обсуждают кошмарную историю о том, как многодетная мать оставила погибать в закрытой душной квартире 9-месячного младенца. По словам 24-летней Екатерины, она уехала отдыхать, бросив грудничка одного в 40-градусную жару. Бездыханное тело малыша спустя четыре дня обнаружила бабушка, а горе-мамашу задержали правоохранительные органы на другом конце города. В суде женщина сетовала на одиночество, поскольку муж с осени находится в зоне СВО. В редакцию «КП-Волгоград» обратилась подруга молодой матери, которая на условиях анонимности рассказала о том, как до этого жила Екатерина.

ДЕТЕЙ БИЛА, МАТЕРИЛА

Подруга Екатерины рассказала, что «счастливая мать трех ангелочков» относилась к своим детям вовсе не так, как описывает на своей странице в социальных сетях, называя их своим главным богатством, чудом и смыслом жизни. Все трое малышей рождены от разных мужчин.

С мужем они оформили брак, когда 24-летняя Екатерина была глубоко беременна третьим ребенком. Мужчина относился к детям спокойно, а вот родная мать всячески выражала агрессию. Женщина поднимала руку на старших детей, могла накричать матом на крошечного грудничка и желала малышам смерти. Больше всего доставалось старшей девочке.

- К старшей дочери она относилась раздраженно. Было такое, что Екатерина на нее орала: «Я тебя убью, чтоб ты сдохла», - поделилась шокирующими подробностями женщина. - Когда девочке не было и двух лет, она била, швыряла ее об стену. Избивала почти прямо до полусмерти и был такой момент, что она от страха, бедная, описывалась.

В суде женщина плакала и сожалела. Фото: объединенная пресс-служба судов ВО

ЧАСТО БРОСАЛА ОДНИХ

Среднего мальчика Екатерина не била, но и особой любовью тоже не прониклась. Не гуляла с сыном, могла не кормить его. Раздражение у многодетной матери вызывал и погибший, самый младший ребенок.

- Я как-то к ней зашла в гости, при мне она начала кричать на младенца, который не мог перестать плакать. Я ей говорю: ты что творишь, ребенок маленький, у него зубки лезут. Но она постоянно психовала, уходила гулять, - вспоминает подруга Екатерины.

Как оказалось, горе-мать не первый раз оставляла грудничка одного в закрытой квартире. Для нее это была обычная практика.

- Оставляла ребенка одного, иногда с бабушкой. Уходила в магазины часто и надолго, могла уехать в другой район к друзьям, - говорит девушка.

За такое обращение у женщины отбирали старших детей. Сейчас они проживают у матери женщины, бабушка оформила опеку над ними. Рассказчица, пожелавшая не называть свое имя, прекратила общение с Екатериной.

- Очень лицемерным человеком она оказалась, - заявила собеседница. – За спиной распространяла обо мне гадости, а в глаза улыбалась. Не люблю таких людей, поэтому прекратила с ней общение.

Ранее подобный портрет составили и соседи горе-мамаши. По словам волгоградцев, вместо того, чтобы заниматься ребенком, она устраивала шумные посиделки с громкой музыкой и никогда не появлялась во дворе с коляской. Екатерину заключили под стражу до 7 октября. Ее мужа вызвали из зоны СВО.

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