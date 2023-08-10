Такие неспособны ни к состраданию, ни к жалости: психолог о матери, заморившей голодом 9-месячного сына в Волгограде

В суде многодетная мама сетовала на одиночество. Фото: объединенная пресс-служба судов ВО

В Волгограде отправили под арест 24-летнюю мать, которая заморила голодом 9-месячного сына. По словам женщины, она уехала отдыхать, бросив грудничка одного. Младенца оставила на полу в запертой квартире в 40-градусную жару. Тело малыша спустя четыре дня обнаружила бабушка. Горе-мамашу позже нашли на другом конце города. В суде Екатерина плакала, демонстрировала сожаление, сетовала на одиночество – муж с осени в зоне СВО. «КП-Волгоград» узнала у психолога, что могло привести к трагедии и спровоцировать молодую мать на такую жестокость по отношению к собственному ребенку.

«ЭТО НРАВСТВЕННАЯ И МОРАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ»

- Напрашивается какая-то психическая патология, но это было бы слишком просто. Есть около 1% острых расстройств. Если бы только психически больные женщины так поступали, мы бы горя не знали. Как клинический психолог, много лет с патологией проработавший, я не верю, что в случае с Екатериной может быть такая форма послеродовой депрессии. Тем более, вопрос, чем сама мать эти четыре дня занималась. Если бы она сама была в депрессии, не вставала, не ела, ни пила. Когда мать бросается с 13-го этажа с ребенком на руках – это другой случай. Когда она уходит гулять, говорит, я устала, я пошла, а ребенка бросает - это больше психологическая, нравственная, моральная деформация - отсутствие элементарных человеческих качеств, материнских, но не психическая патология, - подчеркивает клинический психолог Вера Пузанкова. - Что было на самом деле, может показать судебно-психиатрическая экспертиза, когда человека в течение месяца обследуют.

Случаи, когда женщины решаются на отчаянный шаг, нередки. Так 8 августа в Анапе 20-летняя мать зарезала трехмесячного сына, и сама пыталась свести счеты с жизнью. Перед этим написала предсмертную записку.

ЛИШЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЛЮБОВЬ

В соцсетях Екатерина – любящая женщина, увлекающаяся кулинарией хозяйка и мать двоих очаровательных детей.

- Может быть, я не богатая в деньгах… Но я богатая в тех вещах, которые за деньги купить нельзя, и это мои дети, - пишет многодетная мама.

- Каждый ребенок приходит в своё время. Именно тогда, когда нужно, и именно такой, какой нужен именно вам, - еще один пост.

На ее страничке десятки фотографий старших дочери и сына, которые жили у бабушки. А еще посты о любви и о роли мужчины в жизни женщины. Но нет ни одного упоминания о третьем малыше, младшем сыне, которого не стало. Следователям горе-мамаша призналась, что намеренно оставила младенца одного – с целью убийства.

В соцсетях подозреваемая в убийстве была любящей мамой и женщиной. Фото: соцсети

Соседи говорят, что жить с ней рядом было не просто. Круглые сутки из квартиры доносилась громкая музыка, заглушающая плач ребенка. К молодой маме часто приходили подруги с большими пакетами, после чего в подъезде вырастала гора мусора. С коляской на прогулке ее практически не встречали.

- Думаю, что в этом случае речь идет о морально-нравственной деформации. Причем не просто деформации личности, а именно эмоциональной сферы. Может быть, она и была такой раньше. То, что женщина показывает в соцсетях – это на уровне социально желательного поведения. Она демонстрирует любовь к старшим детям, но фактически не способна ни к состраданию, ни к жалости. Потому что мать оставила на четыре дня младенца без еды и без воды и просто ушла гулять, отдыхать, развлекаться, - комментирует клинический психолог Вера Пузанкова.

Ближайшие два месяца Екатерина проведет в СИЗО. Подозреваемую в убийстве младенца хотят лишить родительских прав на старших детей. Ее муж сейчас в Волгограде, его вызвали из зоны СВО.

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