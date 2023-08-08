«Уехала отдыхать»: волгоградка на 5 дней бросила умирать в квартире 9-месячного ребенка

Кадр с видео Следственного управления СКР по Волгоградской области

В Волгограде местная жительница подозревается в убийстве собственного сына. 24-летняя мамаша уморила голодом 9-месячного грудничка. Она оставила его на несколько дней одного в квартире.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, следователи завели уголовное дело на волгоградку. 3 августа она оставила 9-месячного сына одного в квартире дома №3 по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе и ушла, покормив его в последний раз. Несколько дней мамаша не появлялась дома. На допросе следователей она не скрывала, что хотела убить грудничка, а ушла она отдыхать.

- Уехала отдыхать. Ну покормила его в последний раз, - сказала жительница Волгограда.

- С какой целью вы это сделали? – задали вопрос следователи.

- С целью убийства ребенка.

- Ребенок ваш?

- Да.

7 августа в квартиру пришла ничего не подозревающая бабушка. Она обнаружила внука мертвым. 24-летнюю волгоградку задержали полицейские в Красноармейском районе города.

- Ранее семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, сигналов о ее противоправных действиях не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователи с участием задержанной проводят комплекс неотложных следственных действий. Были назначены судебные экспертизы. СК будет ходатайствовать о заключении волгоградки под стражу. Известно, что у нее есть еще дети.

- Кроме того, перед органами опеки инициирован вопрос об изъятии у подозреваемой двух малолетних детей и лишении ее родительских прав, - добавили в следкоме.