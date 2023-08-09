Осталась без помощи: в суде заморившая голодом грудничка волгоградка сослалась на срыв из-за одиночества

Кадр с видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

В Волгограде 9 августа избрали меру пресечения матери, которая подозревается в убийстве маленького сына. 24-летнюю Екатерину, заморившую голодом 9-месячного ребенка, заключили под стражу до 7 октября. Решение принял Краснооктябрьский районный суд, рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

На заседании суда присутствовали журналисты, которым удалось задать вопросы волгоградке. Она рассказала, что почувствовала себя брошенной из-за отсутствия мужа, он участвует в специальной военной операции на Украине.

- Просто его не было. Помощи, считай, никакой, - сказала Екатерина.

Волгоградке задали еще несколько вопросов. На них она, в основном, отвечала неохотно. На вопрос, чувствовала ли она себя брошенной, хотела ли все вернуть назад или исправить, утвердительно покачала головой. Кроме того, она не знала, что ее муж вернулся в Волгоград.

Напомним, 8 августа в Волгограде стало известно о гибели 9-месячного мальчика. Малыш несколько дней пробыл один в квартире, без еды и воды он погиб. Оказалось, что его 24-летняя мать оставила сына одного 3 августа. Положила на полу в квартире. Больше домой она не возвращалась, следователям женщина рассказала, что уехала отдыхать. 7 августа ничего не подозревающая бабушка пришла в квартиру в многоэтажке в Краснооктябрьском районе и увидела внука мертвым. Полицейские задержали мамашу, у которой есть еще 2 ребенка, на другом конце Волгограда - в Красноармейском районе.

Корреспондент «КП-Волгоград» побывала в доме, где случилась, и пообщалась с соседями. Жильцы дома на улице Автомагистральной рассказали, что волгоградка не гуляла с ребенком, а из ее квартиры постоянно громко играла музыка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уехала отдыхать»: волгоградка на 5 дней бросила умирать в квартире 9-месячного ребенка (подробности)

Опубликовано видео допроса волгоградки, заморившей голодом 9-месячного сына (подробности)

Крутила музыку круглые сутки, с ребенком не гуляла: что известно о матери, которая заморила голодом 9-месячного малыша в Волгограде (подробности)