Опубликовано видео допроса волгоградки, заморившей голодом 9-месячного сына

Кадр с видео Следственного управления СКР по Волгоградской области

Было опубликовано видео допроса жительницы Волгограда, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына. 24-летняя волгоградка бросила младенца дома. Ребенок находился один несколько дней, без воды и еды он погиб.

Жительница Волгограда оставила маленького сына 3 августа в квартире в Краснооктябрьском районе. Только 7-го числа его нашла бабушка, которая не подозревала о случившемся. Младенец был уже мертв. Мамашу задержали полицейские в Красноармейском районе, на нее завели уголовное дело.

На допросе следователей задержанная рассказала, что уехала из дома отдыхать.

- Что произошло? – задал вопрос полицейский.

- Он умер, - ответила волгоградка.

- При каких обстоятельствах?

- Потому что я уехала без него. В последний раз была 3-го числа этого месяца. Я его покормила и уехала.

- И с 3-го числа вы дома не появлялись?

- Мне не на чем было ехать.

Известно, что у жительницы Волгограда есть еще двое детей.