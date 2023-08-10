В Волгограде полковник обжалует увольнение из МВД после скандала с Анет Сай

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Бывший заместитель начальника УМВД России по Волгограду - начальник полиции Алексей Климов обжалует свое увольнение из органов. Полковник не согласен с решением и подал иск в суд.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, разбирательство будет проходить в Ворошиловском районном суде. Иск поступил к МВД России, Главному управлению МВД по Волгоградской области и городской полиции. Алексей Климов просит признать увольнение незаконным, восстановить его на службе и компенсировать моральный вред.

- В обоснование исковых требований истцом Климовым А.В. указано о нарушении процедуры проведения в отношении него служебной проверки и не согласии с приказом об увольнении 13 июля 2023 г. со службы в органах внутренних дел, - рассказали в Ворошиловском районном суде.

Напомним, в июле в Волгограде случился скандал из-за поездки певицы Анет Сай в полицейской машине. Случилось это после выступления исполнительницы на фестивале «ТриЧетыре». Анет Сай опаздывала в аэропорт на самолет, по ее словам, ей «заказали такую машину». Певица выступала на Центральной набережной 23 июня, про ее покатушки в служебном автомобиле с включенными мигалками стало известно в июле, когда она выложила видео в социальные сети. Поп-звезда снимала себя на камеру во время всей поездки, позируя в полицейской фуражке.

После поднявшейся волны осуждения Анет Сай видео удалила, но его уже успели посмотреть тысячи людей. Полиция Волгоградской области организовала служебную проверку из-за поездки певицы и ее парня в автомобиле ГИБДД. Сама поп-звезда поспешила извиниться за свою выходку.

А своих должностей лишились начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Александр Степанов и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Климов. В региональном Главке МВД не подтвердили и не опровергли, что увольнения высокопоставленных полицейских произошло из-за скандала с певицей, но Климов и Степанов оставили свои должности спустя несколько дней после инициированной начальником регионального ГУ МВД Дмитрием Вельможко проверки.