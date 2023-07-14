Анет Сай извинилась за видео с поездки на автомобиле ДПС с мигалками в Волгограде

Кадр с видео

В Волгограде не утихает скандал, связанный с поездкой певицы Анет Сай в машине ДПС. Спецтранспорт с включенными мигалками довез поп-звезду с концерта в волгоградский аэропорт. Анет Сай извинилась за опубликованное видео из салона машины Госавтоинспекции, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Участница лейбла VK Records на своей страничке в социальной сети записала обращение, в котором обратилась к администрации Волгограда и лично к мэру Владимиру Марченко. Анет Сай рассказала, что никому не хотела доставить неудобства.

- Уважаемая администрация города Волгоград, Марченко Владимир Васильевич. Мы хотели показать, что у нас в стране работают потрясающие организаторы. Все причастные ведомства, которые ради концерта, который ждут тысячи людей, помогли мне добраться до аэропорта вовремя и успеть на следующий государственный концерт, - сказала Анет Сай.

На следующий день после выступления в Волгограде у певицы был концерт в Ноябрьске. Поэтому ей нужно было срочно попасть на вечерний авиарейс Волгоград – Москва, а затем пересесть на другой самолет.

- Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я Сайдалиева Анна Вячеславовна, Анет Сай, приношу искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео, - обратилась в видеоролике певица.

Напомним, Анет Сай стала одной из приглашенных звезд молодежного фестиваля «ТриЧетыре». 23 июня она выступила на Центральной набережной перед тысячами волгоградцев. А на неделе исполнительница опубликовала видео, в котором показала, как ее довезли с концерта в волгоградский аэропорт на машине ДПС. Полицейский автомобиль вез ее, объезжая пробки с включенными мигалками. А Анет Сай во время поездки примеряла на себя фуражку сотрудника МВД.

Региональная полиция по инициативе начальника Главка МВД Дмитрия Вельможко организовала служебную проверку после поездки певицы в служебном транспорте. По сообщениям телеграм-каналов, были уволены начальник УГИБДД по Волгоградской области полковник полиции Александр Степанов и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Климов. В региональном ГУ МВД увольнения не подтвердили, но и не опровергли, ответив, что кадровые перестановки внутри ведомства не должны волновать общественность. Руководители такого ранка увольняются приказом министра МВД.