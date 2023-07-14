В Волгограде после покатушек поп-звезды Анет Сай на автомобиле ДПС сменилось руководство ГИБДД

Кадр с видео Анет Сай

После поездки певицы Анет Сай в машине ДПС в волгоградской полиции случились увольнения. Своей должности лишился начальник областной Госавтоинспекции полковник полиции Александр Степанов. Временно исполняющим обязанности руководителя УГИБДД по Волгоградской области стал полковник Валерий Удодов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал регионального Главка МВД.

Скрин с сайта ГУ МВД России по Волгоградской области

Был уволен, по всей видимости, и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Климов. Информацию о нем, как и о Александре Степанове, также удалили с сайта городской полиции.

Скрин с сайта УМВД России по городу Волгограду

Нельзя утверждать, что высокопоставленные сотрудники МВД были уволены из-за инцидента с Анет Сай. Однако рокировка произошла сразу после того, как начальник областной полиции Дмитрий Вельможко инициировал служебную проверку. И накануне телеграм-каналы сообщили, что из-за катания Анет Сай в машине ДПС с включенными мигалками были уволены Александр Степанов и Алексей Климов. Эту информацию не подтвердили, но и не опровергли в пресс-службе областного Главка МВД. Теперь же на сайтах региональной Госавтоинспекции и городского УМВД исчезла информация о двух полковниках.

Напомним, в конце июня в Волгограде прошел фестиваль «ТриЧетыре». Среди приглашенных звезд была певица Анет Сай. Она выступила перед тысячами своих юных волгоградских поклонников на сцене на Центральной набережной 23 июня. А на этой неделе исполнительница решила опубликовать в социальных сетях видео, в котором рассказывает и показывает, что ей вызвали машину ДПС, чтобы она не опоздала в аэропорт. Спецтранспорт с включенными мигалками объезжал пробки, поп-звезда в салоне полицейского автомобиля снимала себя на камеру, надев служебную фуражку. Видео вызвало резонанс и бурю негодования, из-за чего Анет Сай удалила видео. Более того, она записала ролик с извинениями из-за инцидента, отметив, что не хотела доставить неудобства тем, кто помог ей успеть на авиарейс.