Полиция проверит поездку певицы Анет Сай в служебной машине ГИБДД в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде региональная полиция назначила служебную проверку после видео, которое опубликовала певица Анет Сай. На кадрах исполнительница села в машину ГИБДД, которая с включенными мигалками довезла поп-звезду в аэропорт. Проверку назначил начальник областной полиции Дмитрий Вельможко, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети Интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции, - отметили в областном Главке МВД.

После проведения проверки действиям сотрудников и руководителей, которые дали добро на поездку певицы в полицейской машине, будет дана принципиальная оценка.

Напомним, Анет Сай выступила в Волгограде на Центральной набережной 23 июня. Она стала одной из приглашенных звезд молодежного фестиваля «ТриЧетыре». Спустя более чем через 2 недели певица опубликовала на своей страничке в социальных сетях видео. На нем она рассказала, что не успевает после выступления в аэропорт, и ей разрешили поехать на автомобиле ГИБДД с включенными мигалками. Певица снимала поездку на камеру, надевала на голову полицейскую фуражку. После резонанса видео было удалено.