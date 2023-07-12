«Нам заказали такую машину»: певица Анет Сай покаталась с волгоградскими гаишниками

Из-за поездки Анет Сай на машине ГИБДД в полиции проводится служебная проверка. Фото: Архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодежный фестиваль в Волгограде «ТриЧетыре» состоялся почти 3 недели назад, сейчас он снова стал поводом для разговоров, причем неприятных. Точнее, не сам фестиваль, а выступившая на нем певица Анет Сай. Исполнительница опубликовала в социальной сети видео, в котором ее с концерта отвезли в аэропорт на машине ГИБДД с включенными мигалками.

- Мы опаздываем с концерта. Нам заказали вот такую машину с мигалками, чтобы мы очень быстро проехали. До посадки у нас остаются считанные минуты. Ребята, погнали, - сказала на видео участница лейбла VK Records.

Всю поездку Анет Сай снимала на камеру телефона и позировала в фуражке полицейского. Дорога оказалась без пробок, ведь другие водители освобождали путь спецтранспорту, думая, что он едет на срочный вызов. Автомобиль с певицей добрался до волгоградского аэропорта, на рейс она успела.

- Мы в самолете, - этой фразой уроженка Волгодонска завершила свое видео.

После того, как опубликованные кадры вызвали негодование среди подписчиков, Анет Сай удалило видео. Но интернет помнит все. Только сохранилась фотография в телеграм-канале исполнительницы, на которой она держится за руку со своим молодым человеком на фоне машины ДПС.

Между тем, в Главном управлении МВД России по Волгоградской области назначили служебную проверку после поездки популярной среди молодежи певицы. Ее инициировал начальник региональной полиции Дмитрий Вельможко.

- По результатам проверки будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников и их руководителей, - отметили в региональной полиции.

Напомним, молодежный фестиваль «ТриЧетыре» в Волгограде прошел 23 и 24 июня. В течение двух дней на сцене на Центральной набережной выступали разные поп-звезды, среди них была Анет Сай.