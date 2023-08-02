Стало известно, сколько будут стоить платные парковки в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде утвердили стоимость платных парковок. Соответствующий приказ утвердил региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Для расчета платы за парковку принята базовая ставка в 100 рублей. При этом окончательная стоимость будет составляться по разным формулам.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, на размер платы за парковки будут влиять категории транспортных средств, дорог, поправочный коэффициент. Окончательное решение по стоимости будет устанавливать собственник парковок, но по условиям утвержденных профильным комитетом формул. Платить волгоградским автомобилистам придется, если машина стоит на платной парковке более 15 минут.

Максимальный размер оплаты установили в зависимости от категории дорог и транспортных средств. Для водителей легковых автомобилей парковка в Волгограде обойдется от 100 до 300 рублей в час.

Отметим, категория L – это мототранспорт, М1 – легковые автомобили, М2 – автобусы, троллейбусы, спецтранспорт весом до 5 тонн, М3 – автобусы, троллейбусы, спецтранспорт весом более 5 тонн, N1 – грузовые машины весом до 3,5 тонн, N2 – грузовые машины веслом 3,5-12 тонн, N3 – грузовые машины весом более 12 тонн.

Скрин приказа комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

В Волгограде пока не определились с датой введения платных парковок и точными местами, где автомобилистам придется платить за стоянку. Известно лишь, что платные парковки появятся в центре города поэтапно. 6 июля Волгоградская областная дума поддержала инициативу мэрии города-героя и двух чтениях приняла закон об организации платных парковок, которые могут появиться не только в Волгограде, но и в других муниципалитетах. Автомобилисты решению слуг народа не обрадовались, более того, появилось предложение протестировать платные парковки сначала только на чиновниках, депутатах, силовиках и судьях.