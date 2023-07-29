В Волгограде севшего за руль пьяным священника лишили креста

Скриншот видео из сосцетей и ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградская епархия запретила священнику Сергею Акимочкину проводить сященнослужения без права преподания благословения. Также батюшку, который пьяным сел за руль и устроил аварию, лишили наперсного креста. Оба запрета будут действовать в течение года согласно указу митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в епархии.

- В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, а также в случае освобождения от уголовной ответственности после вынесения судом оправдательного приговора запрещение в священнослужении может быть снято досрочно, - уточнили в епархии.

Напомним, священник Сергей Акимочкин вечером 27 июля стал героем скандальной истории. Он гонял на своем Mitsubishi по дорогам Волгограда, на что пожаловались другие водители, позвонившие в ГИБДД. Полицейские заметили иномарку и потребовали остановиться. Мужчина за рулем не собирался подчиняться инспекторам Госавтоинспекции, он резко нажал на газ, но влетел в другую машину. Полицейские успели открыть дверь иномарки и скрутить водителя, который вел себя неадекватно – он был пьян

- Ломайте меня, давайте... я в ислам перехожу, - кричал священник.

Суд оштрафовал священника. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Еще иерей храма святого праведного Иоанна Кронштадтского пытался вырваться, оскорблял полицейских, а одного из них ударил. Дзержинский районный суд оштрафовал Сергея Акимочкина на 3 тысячи рублей за неповиновение распоряжению полицейского. Кроме того, мировой судья судебного участка №81 Дзержинского района его наказал штрафом в 30 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Сразу после скандала священника отстранили от служений.

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