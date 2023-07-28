В Волгограде устроившего пьяное ДТП священника отстранили от служения

Фото: скрин видео из соцсетей/ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде 53-летнего священника Сергея Акимочкина отстранили от служения после скандального инцидента на дороге: иерей храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в пьяном виде сел за руль и устроил аварию, а затем набросился на полицейского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, проводится дисциплинарное разбирательство.

- По итогу будут приняты соответствующие канонические прещения. На текущий момент отстранен от служения, - прокомментировали в епархии.

Добавим, что на священника возбудили уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде. Мужчина сед за руль пьяным, не имея прав. Также ему грозит наказание за нападение на полицейского, а также оскорбление. Материалы передадут в следственные органы.