«Ломайте меня»: в Волгограде пьяный священник устроил ДТП и обматерил полицейских

Священника уже отстранили от служения. Фото: скрин видео из соцсетей/ГУ МВД по Волгоградской области.

Героем скандальной истории стал 53-летний священник из Волгограда Сергей Акимочкин. Батюшка, которого лишили прав за пьяное вождение, накануне снова употребил, сел за руль и устроил аварию, а потом и дебош с полицейскими. Мужчину еле угомонили. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, священнослужителя задержали за повторное управление машиной в нетрезвом виде и нападение на стражей порядка.

Вечером 27 июля «Митсубиси», резво гнавший по дороге, заметили волгоградские автомобилисты. Они и позвонили в ГАИ, назвав номера и местоположение подозрительного водителя, который, судя по всему, был подшофе.

- Для проверки информации на место незамедлительно были направлены наряды ДПС, которые заметили иномарку на одной из улиц, и потребовали водителя остановиться, - рассказали в полиции региона.

Мужчина же явно не собирался подчиняться полицейским. Он остановил машину, но затем планировал резво удрать, однако врезался во впереди стоящий автомобиль. Его скрутили и вывели из салона на улицу.

- Ломайте меня, давайте... священника заломили, я в ислам перехожу, - кричал неадекватный мужчина.

Несмотря на наручники, священник вырывался и оскорблял людей в погонах. А потом и вовсе ударил полицейского. К слову, раньше Акимочкина уже привлекали за пьяное вождение. Теперь же ему грозит уголовная статья и за повторное нарушение, и за и применение насилия в отношении представителя власти. Материалы передадут в следственные органы.

В Волгоградской епархии оперативно отреагировали на случившееся:

- Волгоградская епархия в курсе инцидента, произошедшего с участием иерея Сергия Акимочкина (Акимочкина Сергея Васильевича), который является заштатным священником при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. По данному факту готовится дисциплинарное разбирательство, по итогу которого будут приняты соответствующие канонические прещения. На текущий момент иерей Сергий Акимочкин отстранён от служения, - прокомментировали в епархии.

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