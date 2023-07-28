В Волгограде священника за оскорбление полицейского оштрафовали на 3 тысячи

Священника оштрафовали за оскорбление полицейского. Фото: пресс-служба облсуда.

28 июля Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал 53-летнего священника Сергея Акимочкина на 3 тысячи рублей за неповиновение распоряжению полицейского. Помимо этого, батюшка выражался в адрес стража порядка нецензурной бранью. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона, подсудимого привлекли к административной ответственности.

- В судебном заседании А. свою вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, указал на тяжёлое заболевание, что было учтено судьёй в качестве смягчающих наказание обстоятельств, - уточнили в облсуде.

Мужчина выплатит штраф. Помимо этого, на него могут возбудить уголовное дело за повторное пьяное вождение. Также священника уже отстранили от служений.