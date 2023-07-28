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НовостиПроисшествия28 июля 2023 13:47

Появилось видео нападения священника из Волгограда на полицейского

В Волгограде батюшка оскорбил и ударил стража порядка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Священник устроил ДТП.

Священник устроил ДТП.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

МВД опубликовало видео нападения 53-летнего священника Сергея Акимочкина на полицейского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина не только ударил стража порядка, но и оскорблял словесно. На записи, опубликованной ведомством, видно, как подозреваемый врезается в иномарку, но останавливаться не планирует. Его тормозит открывший дверь салона полицейский.

Затем на священника надели наручники, но угомонить волгоградца не удается. Пьяный иерей посчитал свое задержание несправедливым, он выражался нецензурной бранью, а затем и вовсе ударил стража порядка ногой.

Возбуждено уголовное дело за повторное пьяное вождение. Также Акимочкина могут наказать за нападение на полицейского. Его уже отстранили от служения.